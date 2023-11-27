Результаты недавних региональных выборов и соцопросов показывают, что всё больше немцев доверяют ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет Breizh-info. Она выступает за снижение стоимости электроэнергии и налогов, ужесточение миграционного законодательства, а также восстановление «Северных потоков» и отмену антироссийских санкций.

На конференции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Тюрингии раздавали брошюры с её предложениями, которые включают снижение стоимости электроэнергии, возобновление работы АЭС, сокращение налогов, усиление защиты границ, ускорение выдворения нелегальных мигрантов, повышение эффективности полиции, увеличение семейных выплат, сокращение гендерной идеологии и проведение внешней политики в интересах Германии, рассказывает Breizh-info. Ничего революционного: такие тезисы соответствуют программе умеренно-консервативной партии, а не группе экстремистов. Тем не менее службы внутренней разведки в Тюрингии и Саксонии-Анхальт охарактеризовали АдГ как «правых экстремистов», потому что их ценности «противоречат человеческому достоинству, демократии и правовому государству». Другие партии бундестага ищут способы помешать их взлёту — один из членов Христианско-демократического союза (ХДС) предложил просто-напросто запретить соперников.

Как объяснил в интервью газете The European Conservative основатель и директор института общественного мнения INSA Герман Бинкерт, с момента основания АдГ в 2013 году проводилась стратегия по стигматизации этой партии, которая, однако, никак ей не повредила. «Рейтинг партии высокий, как никогда, так что нужно задаться вопросом, эффективны ли меры, принятые против АдГ», — указывает эксперт.

Издание напоминает, что продвижению «Альтернативы для Германии» в общенациональных опросах способствовали ограничения передвижения и вакцинация во время пандемии, ухудшение миграционного кризиса, украинский конфликт, антироссийские санкции и кризис стоимости жизни. Сейчас это вторая по популярности партия в стране. Во время недавних региональных выборов она хорошо себя показала и намерена представить своих кандидатов в следующем году на выборах в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии: если верить опросам, она легко победит, набрав треть голосов.

В то же время три партии, входящие в правительственную коалицию, — социал-демократы, зелёные и либеральная Свободная демократическая партия — теряют поддержку. На федеральных выборах два года назад вместе они набрали 52%, а теперь — 35%. Журналист The European Conservative Золтан Коттас считает, что действия Берлина «приведут Германию к провалу по всем направлениям». «Американцы заставляют нас отдалиться от России и лишают нас дешёвого импорта энергоресурсов, — возмущается журналист. — Нашей страной правят идиоты, но жители запада Германии ещё пока не проснулись, а здесь у людей ещё осталось немного здравого смысла».

Другой эксперт отмечает, что АдГ серьёзно относится к вопросам преступности и незаконной миграции. «Они популярны, потому что понимают, что волнует людей, — объясняет собеседник газеты. — ХДС и левые партии ничего не поняли, всё стало хуже. Это приводит к отчаянию и разочарованию в привычных партиях». «Хотя [старые] восточные немцы рады объединению с Западом, у них другое отношение, — подтверждает Герман Бинкерт. — Они меньше привязаны к крупным западным партиям. Они больше критикуют санкции против России и отправку оружия на Украину, а также «зелёную» инициативу». Он указывает, что если на национальном уровне самой ненавистной партией стала АдГ, то отдельно на востоке это зелёные.

«Альтернатива для Германии» действительно не поддерживает политику насильственного перехода от ископаемого топлива и ядерных реакторов к зелёной энергетике. В партии хотят, чтобы можно было свободно выбирать источник электроэнергии, а также в случае прихода к власти обещают восстановить повреждённые газопроводы «Северный поток». Руководители партии предполагают, что помимо вопроса с мигрантами несогласие с климатической программой также сыграло роль в их внезапном успехе. Кроме того, освещение вопросов миграции, инфляции и кризиса стоимости жизни особенно помогло получить поддержку в восточных землях. «Есть у них решение или нет, они говорят о проблемах — иммиграции, Украины, коронавируса, — о которых говорят все, так что неудивительно, что их рейтинг растёт», — заявила одна из жительниц города Зуль, где многие жители недовольны переполненным местным центром для просителей убежищ.

Как подчёркивает Герман Бинкерт, политика Берлина всегда влияла на результаты региональных выборов. На этот раз свою точку зрения высказали восточные немцы: они заметно раздражены и надеются, что смогут повлиять на немецкую политику, пишет Breizh-info.