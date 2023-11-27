Bloomberg: без российского топлива морозная погода станет испытанием для энергосистем Европы

В европейские страны приходят минусовые температуры, а снег, по прогнозам синоптиков, выпадет от Германии до Великобритании, сообщает Bloomberg. Морозная погода станет испытанием для европейских энергосистем, которые уже вторую зиму подряд будут проводить без основных поставок российского топлива.
Минусовые температуры распространяются по всей Европе, пишет Bloomberg. Синоптики обещают снег от Германии до Великобритании. Всё это станет испытанием для энергетических систем Европы, которым предстоит провести уже вторую зиму подряд без основных поставок российского топлива.
По данным Maxar Technologies Inc., в Берлине во вторник и среду ожидается температура -4,5 °C, а в Хельсинки в понедельник температура не превысит -8 °C. В некоторых районах Германии, как ожидается, выпадет до 20 см снега.
По данным Метеорологического бюро Великобритании, в некоторых частях Шотландии и северо-восточной Англии на возвышенностях также выпадет снег, а зимние ливни в течение недели распространятся на юг. К выходным температура в Лондоне опустится ниже нуля.
Морозная погода захватывает Европу после запоздалого начала отопительного сезона, что позволило многим странам накопить рекордные запасы природного газа, чтобы защитить себя от потенциальных перебоев с поставками, говорится в статье. Хотя эти запасы топлива не рассчитаны на полное удовлетворение пикового зимнего спроса, они помогают контролировать цены. Однако, как отмечает Bloomberg, в некоторых случаях уже пришлось прибегнуть к использованию этих резервов.
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