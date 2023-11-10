CNA: качество воздуха в Нью-Дели ухудшилось до опасного для его жителей уровня

Качество воздуха в Нью-Дели упало до критической отметки, сообщает CNA. В связи с этим власти индийской столицы приняли решение закрыть начальные школы, остановить строительные работы и запретить использование ряда транспортных средств.

Жители Нью-Дели с трудом могут дышать в городе, так как индийскую столицу и её окрестности окутало густое облако токсичного дыма. Город стал самой загрязнённой столицей в мире.

Департамент окружающей среды Дели заявляет, что впервые планирует засеять облака и вызвать дождь, чтобы помочь очистить воздух. Завтра чиновники представит предложение Верховному суду. В зависимости от погодных условий дожди могут начаться с конца ноября. В городе уже остановлено строительство и запрещено использование некоторых транспортных средств, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды. Школы также закрыты из-за опасений, в частности, что дети с респираторными заболеваниями окажутся подвергнуты риску.

ПРИГЛАШЁННЫЙ ГОСТЬ: Это не только опасно и страшно. Я думаю, что мы поступаем несправедливо по отношению к нашим детям, которые останутся здесь в будущем, потому что у них здесь не будет здоровой окружающей среды, у них не будет хорошего детства, которое у них должно быть.

Качество воздуха в Нью-Дели ухудшается каждый год в преддверии зимы, когда холодный воздух задерживает загрязняющие вещества, выделяющиеся при сжигании стерни. Ожидается, что проблема усугубится после индуистского фестиваля Дивали в воскресенье, на котором люди часто запускают петарды, несмотря на общенациональный запрет.

Дата выхода в эфир 09 ноября 2023 года.