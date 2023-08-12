NTD: воздух в Джакарте признали самым грязным среди всех городов мира

Столица Индонезии возглавила список самых загрязнённых городов мира по качеству воздуха. Как передаёт NTD, жители Джакарты уже давно жалуются на токсичный воздух из-за постоянного движения транспорта, промышленного дыма и угольных электростанций.

Столица Индонезии Джакарта возглавила список самых загрязнённых городов мира по качеству воздуха. Рейтинг составляет швейцарская компания IQAir. По данным исследователей, в Джакарте с населением 10 миллионов человек почти каждый день регистрируют нездоровый уровень загрязнения воздуха.

Хотя город не каждый день занимает первое место в списке, график показывает, что с мая он неизменно входил в первую десятку.

Жители Джакарты уже давно жалуются на токсичный воздух из-за постоянного движения транспорта, промышленного дыма и угольных электростанций.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Текущая ситуация очень тревожная. Многие мои друзья в офисе заболели и кашляют.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Кажется, что со временем только хуже. Особенно учитывая большое количество машин, пробки и дым. Иногда смог выглядит, как туман. Иногда кажется, что облачно, но на самом деле нет.

В 2021 году несколько жителей столицы подали и выиграли гражданские иски, которые потребовали от правительства принять меры. Суд постановил, что президент Джоко Видодо должен установить национальные стандарты качества воздуха для защиты здоровья людей. А министр здравоохранения и губернатор Джакарты должны разработать стратегию по борьбе с загрязнением воздуха.

Тем не менее Натан Рустанди, соучредитель приложения для контроля качества воздуха NAFAS Indonesia, говорит, что уровень загрязнения продолжает расти.

НАТАН РУСТАНДИ, сооснователь NAFAS Indonesia: Влияет много факторов. Первый — автомобили. К сожалению, наши стандарты выбросов по-прежнему низкие. Второй — промышленность: дым от фабрик, дым от угольных станций.

По официальным данным, только в этом году от грязного воздуха в Джакарте скончалось почти 8 тысяч человек.

Дата выхода в эфир 11 августа 2023 года.