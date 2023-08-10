New York Post: «сфабрикованный консенсус» — учёные специально преувеличивают риски глобального потепления

Борьба с изменением климата — относительно новое явление. Что ни день, раздаются заявления о надвигающемся кризисе и подавляющем научном единодушии в этом вопросе. Однако всё далеко не так. Одна из учёных-климатологов в интервью New York Post рассказала, что её коллеги специально преувеличивают риски. Причина банальна — «деньги и слава». Они быстро поняли, что панические заявления и прогнозы — отличный способ получать финансирование. В итоге возникла целая «индустрия борьбы с изменением климата».

Что ни день, раздаются заявления о кризисе, связанном с глобальным изменением климата и «подавляющем научном единодушии» в этом вопросе. Однако, оказывается, всё не совсем так. Журналисты газеты New York Post побеседовали с учёным-климатологом Джудит Карри, которая раскрыла правду про индустрию глобального потепления.

По её словам, это «сфабрикованный консенсус», ведь главный стимул учёных преувеличивать риски — это погоня за «славой и богатством». Откуда она об этом знает? Оказывается, именно она когда-то забила тревогу по поводу изменения климата.

Это произошло в результате её работы по изучению интенсивности ураганов. «Мы обнаружили, что процент ураганов четвёртой и пятой категорий удвоился», — объясняет Карри. «Это подхватили СМИ», а паникёры связали увеличение числа экстремальных погодных явлений с глобальным потеплением.

«За меня взялись группы защиты окружающей среды и алармисты, ко мне относились, как к рок-звезде», — вспоминает климатолог. «Меня отправляли в разные точки самолётами для встречи с политиками».

Издание поясняет, что спустя некоторое время другие учёные нашли несостыковки в её исследовании, а именно неучтённые годы с низким уровнем ураганов. Тогда Карри стала разбираться и поняла свою ошибку. «Отчасти это были неверные данные. Отчасти это связано с естественной изменчивостью климата».

Этим она и отличается от многих представителей научного сообщества — она готова признать свою ошибку, пишет New York Post. Другие не столь открыты. Есть множество учёных-паникёров, которые предпринимают агрессивные попытки скрыть данные о том, что изменение климата нельзя назвать кризисом. Информация об этом была раскрыта после утечки электронных писем.

По словам Карри, там всё было очень некрасиво. Речь идёт об уклонении от выполнения требований закона о свободе информации и даже попытках увольнения редакторов некоторых журналов. Стало очевидно, что существует целая «индустрия борьбы с изменением климата», которая всячески поощряет алармистские настроения.

А источником стала экологическая программа ООН, уверена Керри. Некоторые чиновники из ООН «ненавидели нефтяные компании и ухватились за проблему изменения климата, чтобы продвигать свою политику». Была создана межправительственнная группа при ООН, в которую вошли эксперты по изменению климата (IPCC).

«Предполагалось, что IPCC не будет фокусироваться на каких-либо положительных сторонах потепления. Задача IPCC состояла в том, чтобы выявлять только опасные изменения климата, связанные с деятельностью человека», — объясняет Керри. «Потом пошли финансовые потоки от национальных агентств, которые предполагали, что существуют опасные последствия».

Так исследователи быстро сообразили, что лучший способ получить финансирование — делать панические заявления об «антропогенном изменении климата». В итоге возник «сфабрикованный консенсус». Причём даже если какому-то скептику удавалось выйти на сцену и получить необходимые средства, у него всё равно возникали проблемы с публикацией исследований, поскольку редакторы научных журналов тоже алармисты, пресекающие любые возможности для дебатов по этому вопросу.

Теперь у климатологов почти не осталось выбора. «Если вы хотите продвинуться по карьерной лестнице, например работать в престижном университете и получать большую зарплату, иметь большую лабораторию, получать хорошие гранты, быть директором института, то очевидно, что у вас только один путь», — подытожила Керри.

В итоге мы получили массовую климатическую панику, финансируемую правительством.