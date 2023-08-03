France 24: до конца года человечество будет жить в кредит у экологии

Ко 2 августа 2023 года человечество использовало ресурсы, которые планета создаёт на протяжении года, передаёт France 24. Оставшийся 151 день население Земли будет жить в состоянии экологического дефицита, подсчитали эксперты. Они винят расточительный образ жизни, особенно в богатых странах.

С утра сегодняшнего дня человечество живёт в кредит. Мы уже употребили все ресурсы, которые Земле удаётся произвести за год. Иначе говоря, оставшийся 151 день 2023 года человечество будет жить в состоянии экологического дефицита.

МАТИС ВАККЕРНАГЕЛЬ, сооснователь Глобальной сети ареалов: Мы можем посчитать, сколько всего будет восстановлено в конкретной стране, затем сложить эти цифры в рамках всего мира. Мы также можем посчитать потребление в каждой стране. Также есть статистика, которая показывает количество потребления картофеля, молока и мяса. Так что мы можем подвести итог и выявить мощности, необходимые, чтобы произвести эти продукты.

В 1970 году все мировые ресурсы были использованы к концу декабря. На протяжении 1980-х — в ноябре. В 1990-х — в октябре. В этом году грань пересечена 2 августа. Причина тому — наш образ жизни, особенно в богатых странах. Выбросы парниковых газов из-за использования нефти и угля сильно сказываются на равновесии. Океаны, которые разрушаются из-за излишнего вылова рыбы; леса неспособны всё абсорбировать. Тем более что леса Амазонки вырубались при правлении Жаира Болсонару.

Ситуация стабилизировалась на протяжении пяти лет, но она не меняется. Но чтобы достигнуть цели, установленной Межправительственной группой экспертов по изменению климата — сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 43 процента, — в ближайшие семь лет стоило бы ежегодно оттягивать тот момент, когда наступает истощение Земли, на 19 дней.

Дата выхода в эфир 02 августа 2023 года.