Guardian: в районе «Фукусимы» нашли рыбу с повышенным уровнем радиоактивного заражения

Рядом с АЭС «Фукусима», на которой в 2011 году произошла авария, выловили чёрного окуня с повышенным уровнем радиации. По информации оператора станции Tokyo Electric Power Company, содержание цезия-137 в пойманной рыбе в 180 раз превышало установленные законом норму, сообщает The Guardian.

Уровень радиоактивного цезия-137 в рыбе, живущей рядом с дренажными стоками АЭС «Фукусима», оказался в 180 раз выше безопасных значений. Оператор станции Tokyo Electric Power Company (Tepco) обнаружил, что пойманный в регионе чёрный морской окунь содержал 18 тыс беккерелей на килограмм вместо установленного законом максимального уровня в 100 беккерелей на килограмм, сообщает The Guardian.

Дождевая вода из раойнов вокруг первого, второго и третьего реакторов, которые расплавились во время катастрофы на «Фукусиме» в марте 2011 года, стекает во внутренний волнолом, в котором им был найден радиоактивный окунь. По данным Tepco, концентрация цезия в отложениях с морского дна в этом месте составляет более 100 тыс беккерелей на килограмм, отмечает издание.

«После того, как сразу после аварии радиоактивная вода попала в порт АЭС «Фукусима-1», Tepco периодически вывозила оттуда рыбу с 2012 года. Для этого использовались рыболовные сети, которые были установлены для предотвращения побега рыбы из порта», — сказал The Guardian официальный представитель японской компании.

Он также подтвердил, что с мая 2022-го по май 2023 года в техническом порту АЭС были обнаружены в общей сложности 44 рыбы с уровнем цезия выше 100 беккерелей на кг. Причем 90% из них поймали во внутреннем волнорезе или рядом с ним.

Регулярный мониторинг рыбы из внутреннего волнолома приостановили в 2016-м после установки сети для удержания потенциально зараженных морских обитателей. Но проверка возобновилась после того, как в январе прошлого года у побережья города Сома выловили окуня с концентрацией радиоактивного вещества, превышающей норму, пояснили изданию в Tepco.

В следующем месяце компания планирует начать спуск более 1,3 млн тонн «очищенной» воды с «Фукусимы». В целом на завершение этого процесса, который получил одобрение МАГАТЭ, уйдут десятилетия, подчёркивает The Guardian.

Отвечая на вопрос издания об опасениях по поводу слива воды с АЭС, представитель Tepco вновь выразил уверенность, что «воздействие на население и окружающую среду будет незначительным». Но в соседних странах придерживаются иного мнения на этот счёт.

Пекин и оппозиционные партии в Южной Корее раскритиковали планы по сбросу воды с «Фукусимы». На этой неделе Китай начал всестороннее тестирование импортируемых из Японии морепродуктов на радиоактивность, а Гонконг пригрозил запретить ввоз продовольствия из 10 японских префектур, обращает внимание The Guardian.