WION: предотвратить катастрофу колоссального масштаба — ООН начала операцию по перекачке нефти с застрявшего у берегов Йемена танкера

ООН приступила к операции по перекачке более одного миллиона баррелей нефти с застрявшего у берегов Йемена танкера FSO Safer на другое судно, сообщает WION. По словам Генсека ООН Антониу Гутерреша, операция является «очередным важным шагом на пути к предотвращению экологической и гуманитарной катастрофы колоссального масштаба». По мнению экспертов, в случае бездействия нефтяной танкер рискует разрушиться, загореться или взорваться, а ликвидация последующего разлива нефти обойдётся в 20 миллиардов долларов.

Уже более 30 лет Организация Объединённых Наций предупреждает, что Красное море у побережья Йемена находится под угрозой. И эта угроза связана с возможностью разлива нефти из разрушающегося супертанкера FSO Safer.

Теперь, в отсутствие какого-либо органа, готового взять на себя координацию усилий по очистке, ООН возложила эту ответственность на себя. Во вторник Организация Объединённых Наций заявила, что приступила к откачке более миллиона баррелей нефти. Ожидается, что перекачка нефти с одного судна на другое обойдётся в 20 миллионов долларов и займёт 19 дней. Эта сложная аварийно-спасательная операция направлена на предотвращение потенциальной экологической катастрофы.

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, Генеральный секретарь ООН: В отсутствие кого-либо другого, готового или способного выполнить эту задачу, Организация Объединённых Наций сделала шаг вперёд и взяла на себя риск проведения этой очень деликатной операции. Перекачка нефти с одного судна на другое, которая началась сегодня, — это очередной важный шаг на пути к предотвращению экологической и гуманитарной катастрофы колоссального масштаба.

Эксперты считают, что нефтяной танкер рискует разрушиться, загореться или взорваться. Согласно сообщениям, в результате катастрофы на танкере в океан может попасть в четыре раза больше нефти, чем разлилось при аварии Exxon Valdez в 1989 году у берегов Аляски. По оценкам ООН, ликвидация такого разлива нефти обошлась бы в 20 миллиардов долларов. Координатор Программы развития ООН выразил облегчение в связи с началом работ по перекачке нефти.

АКИМ СТАЙНЕР, администратор Программы развития ООН: Говоря с вами сегодня, мы испытываем огромное облегчение в связи с тем, что операция по перекачке нефти наконец началась. Но давайте также внесём ясность: это всего лишь ещё один шаг в этой чрезвычайно сложной операции, который в конечном итоге приведёт к опорожнению резервуаров, потом к их очистке, затем к выводу FSO Safer из строя, к его безопасной, экологически и социально ответственной утилизации, а также к доставке тупоконечного буя (к нему будет привязано заменяющее танкер судно. — ИноТВ). Всё это — часть операции (по обеспечению безопасности. — ИноТВ) FSO Safer.

Дата выхода в эфир 26 июля 2023 года.