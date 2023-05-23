NTD: Нигерии нужны милларды долларов на устранение последствий разливов нефти

Нигерии в ближайшие годы потребуется $12 млрд для ликвидации последствий разливов нефти в южном штате Байэлса. Как передаёт NTD, загрязнение здесь продолжается десятки лет, главными ответственными за техногенную катастрофу считают нефтяные гиганты Shell и Eni. Впрочем, они говорят, что чаще всего причиной загрязнения становится повреждение трубопроводов с целью кражи нефти.
12 миллиардов долларов потребуются Нигерии в ближайшие 12 лет, чтобы очистить природу после разливов нефти в южном штате Байэлса. Загрязнение здесь продолжается десятки лет.
Комиссия международных экспертов назвала главных ответственных за техногенную катастрофу. Это нефтяные гиганты Shell и Eni.
Байэлса — один из главных нефтедобывающих штатов в дельте реки Нигер. Десятки лет он страдает от загрязнения, вооружённых конфликтов и коррупции в сфере добычи нефти и газа. И крупные компании, которые работают в регионе, давно сталкиваются с судебными исками из-за разливов.
Впрочем, они говорят, что чаще всего причиной загрязнения становится повреждение трубопроводов с целью кражи нефти. Также здесь процветает нелегальная нефтепереработка.
Компания Eni заявила, что взяла на себя обязательство устранить все разливы. Она также сказала, что ведёт добычу в соответствии с международными стандартами и что у неё нет каких-либо различий в методах в разных странах.
Между тем в отчёте комиссии отмечается, что содержание токсинов в пробах воды, воздуха и почвы, а также в анализах крови местных жителей во много раз превышают безопасные пределы. При этом эти ядовитые вещества вызывают ожоги кожи, проблемы с лёгкими и представляют риск развития рака.
Комиссия также заявила, что нефтяные компании плохо проводили очистку и допустили ошибки в реагировании на утечки и в устранении последствий.
Генеральный контролёр США Джин Додаро направил письмо главе американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманте Пауэр, чтобы «привлечь личное внимание» к приоритетным рекомендациям Счётной палаты. По словам Додаро, USAID не выполнило две рекомендации, которые год назад были определены как приоритетные. С текстом письма ознакомился RT.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить рекламу услуг по предоставлению иностранного гражданства на территории России. По его словам, зачастую такие услуги предоставляют фирмы, балансирующие на грани нарушения законодательства страны. Копия обращения на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского есть в распоряжении RT.
Краснодарский край, Ставрополье, Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую области и республики Северного Кавказа в ближайшие дни ожидают дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование и выяснили, какие города россияне посещали весной 2023 года. Для этого они проанализировали данные по бронированиям отелей, авиа- и ж/д билетов в период с марта по май. Результаты имеются в распоряжении RT.
В ходе встречи главы МИД Германии Анналены Бербок с венгерским коллегой Петером Сийярто произошла перепалка из-за вопроса банка OTP и блокировки помощи Украине, сообщил обозреватель Politico Якопо Баригацци.
Сотрудники украинской государственной службы медицины катастроф тайно изымают органы бойцов армии Украины в Херсоне, сообщил представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в херсонских медучреждениях.
За последний год хакерская группировка Sneaking Leprechaun атаковала ради выкупа более 30 организаций из России и Белоруссии, большая часть которых разрабатывает программное обеспечение (ПО), сообщили в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.