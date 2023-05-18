Bloomberg: разногласия не позволили дать ход зелёному соглашению ЕС

В ЕС так и не смогли одобрить ключевое зелёное соглашение. Как передаёт Bloomberg, заминка произошла из-за возражений Франции, которая считает, что в директиве о возобновляемых источниках энергии слишком принижена роль атомной энергетики. При этом, по информации издания, Париж не против изменить свою позицию, если ЕС пойдёт навстречу в других аспектах зелёного соглашения.

17 мая 2023 года, на встрече представителей стран — членов ЕС, должна была быть одобрена так называемая директива о возобновляемых источниках энергии, чтобы в дальнейшем поставить её на официальное голосование. Тем не менее, как сообщает Bloomberg, из-за возражений Франции, которая хочет, чтобы атомная энергия играла большую роль в зелёном переходе, и восточно-европейских членов ЕС, обеспокоенных высокими расходами на зелёный переход, директива о возобновляемых источниках энергии была исключена из повестки дня.

«Эти разногласия стали ещё одним ударом по зелёному соглашению ЕС, в котором различные элементы поставлены под сомнение из-за внутренних политических опасений стран», — пишет Bloomberg. Ситуация имеет явные параллели с недавним голосованием по выбросам выхлопных газов, когда Германия настаивала на внесении в регламенты так называемого электротоплива и согласилась проголосовать за новый регламент только после заверений, что электротопливо попадёт под исключение из правил, хотя сам текст закона остался неизменен.

Франция следует примеру Германии и протестует уже после того, как переговорщики ЕС достигли рамочной договорённости. Согласно предварительным мартовским договорённостям, возобновляемые источники энергии должны к 2030 году составлять 42,5% от общего потребления энергии. Атомной энергии же отводится весьма скромная роль. Bloomberg цитирует неназванных лиц и говорит, что Париж «хочет уступок в других областях или дополнительных гарантий от Европейской комиссии в обмен на отказ от возражений».

Согласно регламентам ЕС, текст соглашения не может быть изменён самостоятельно государствами-членами — и тем самым необходимо возобновлять переговоры. Bloomberg сообщает, что офис премьер-министра Франции, Министерство энергетики и постоянный представитель страны в ЕС ещё не дали каких-либо комментариев СМИ, в то время как Еврокомиссия отказалась что-либо комментировать.

По сообщениям источников Bloomberg из повестки дня ЕС был также исключён и другой сегмент европейской зелёной сделки — авиационная инициатива ReFuelEU, которая направлена на увеличение использования экологически чистого авиационного топлива в авиаперевозках.