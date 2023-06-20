FRANCE 24: соглашение ООН по открытому морю даст океану шанс на выживание

После 20 лет переговоров в ООН удалось согласовать финальный текст соглашения по открытому морю. Как сообщает France 24, оно станет первым документом, который призван защитить биоразнообразие международные вод, находящихся за пределами национальной юрисдикции стран.

Более 20 лет потребовалось для того, чтобы новое соглашение ООН по открытому морю было, наконец, принято. Страны-члены ООН согласовали официальный текст договора. Генеральный Секретарь организации охарактеризовал это достижение как историческое.

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, Генеральный Секретарь ООН: Для нашей планеты океан – это источник жизни. И сегодня Вы вдохнули в нас жизнь и надежду, дав океану шанс на выживание. Изменения климата приводят к разрушению нашей планеты, изменению погодных условий, перемещению океанских течений. Они приводят к перестроению экосистемы океанов и изменению условий существования морских видов животных и растений.

Разработанное соглашение станет первым международным документом по защите открытого моря, или международных вод, которые составляют две трети мирового океана и находятся за пределами национальной юрисдикции.

В историческом соглашении предлагаются инструменты по борьбе с рядом важнейших проблем океанов, в числе которых разрушение экосистем, утрата биоразнообразия и резкое повышение температуры воды в океане, вызванное изменениями климата.

Основной мерой в рамках соглашения выступает присуждение международным водам статуса охраняемых морских районов, который ранее мог принадлежать только территориальным водам государств. Статус позволяет ограничивать вылов, судоходство и исследовательские работы, если того требуют цели сохранения океана.

В соответствии с одним из пунктов соглашения страны и организации могут производить прямой обмен данными по открытиям, совершённым в отношении морских животных, растений и микроорганизмов. Так, соглашение будет полезно для более бедных государств, не имеющих подобных исследовательских ресурсов.

Договор был согласован в марте, но перед вступлением в силу его должны подписать и ратифицировать 60 стран. Соглашение будет открыто для подписания в конце сентября. Тогда и предстоит узнать, сколько всего стран присоединятся к нему.

Дата выхода в эфир 20 июня 2023 года.