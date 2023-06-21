СВС News: огромные скопления водорослей у берегов Флориды могут быть смертельно опасны

Огромные дурно пахнущие сгустки водорослей у побережья Флориды несут опасность для человека и животных. В них выявлено высокое содержание металлов, вроде мышьяка, который особо вреден при попадании в продукты питания или корма для животных. СВС сообщает, что учёных беспокоит тенденция к постоянному росту объемов этих водорослей, который является результатом деятельности человека.

Если вы собирались отправиться этим летом на юг отдохнуть, имейте в виду. Дурно пахнущие сгустки водорослей, известных как саргассум, становятся всё более распространёнными на пляжах, что заставляет учёных бить тревогу. Международный корреспондент CBC по климату Сюзан Ормесен позволяет нам взглянуть на проблему Флориды крупным планом.

Мы находимся примерно в 30 км от побережья Флориды в зарослях саргассума, это естественная водоросль, однако нет ничего естественного в его масштабах. Миллионы тон, плывущих из таких далёких мест как Бразилия к берегам Флориды.

БРАЙАН ЛАПОИНТ, океанографический институт филиала Атлантического университета Флориды: Количество азота, выделяемого человеком, выросло. Это приводит к росту вредного цветения водорослей, а саргассум - самое крупное цветение водорослей на планете.

Это засоряет пляжи, удушает некоторых морских животных. И это вызывает беспокойство учёных, потому что увеличивается в объёме каждый год. В саргассуме также присутствуют металлы, вроде мышьяка.

ПИТЕР МОРТОН, Техасский университет, океанография: В массе саргассума, который мы находим на берегу, присутствует очень высокая концентрация мышьяка. Мы обращаем на это особое внимание.

Слишком высокий уровень может быть опасен для людей, если это попадет в продукты питания или будет использоваться в качестве корма животных. Когда эта масса разлагается на пляже, она грязная, плохо пахнет и ужасно выглядит, что создаёт реальную проблему для туристов по всему атлантическому побережью.

Ученые внимательно следят за этим явлением, измеряют температуру океана, а она выше обычного, и размеры этих зарослей. Это еще один признак того, что равновесие океана нарушено.

Сюзан Ормессен, CBC News, побережье Флориды.

Дата выхода в эфир 19 июня 2023 года.