Spiegel: производство турбин для ветрогенераторов принесло Siemens миллиардные убытки

Siemens Energy вслед за другими компаниями отчитывается о «самом большом убытке в своей истории» из-за инвестиций в «энергию будущего». Амбициозные планы по расширению полей ветрогенерации вызвали спешку с производством, которая сказалась на качестве турбин Siemens и привела к миллиардным гарантийным требованиям, пишет Der Spiegel. Проблем добавил и кризис на Украине, который привёл к росту цен на сырьё и тем самым уменьшил общую рентабельность производства.

Компания Siemens Energy информировала акционеров о «самом большом убытке в своей истории», который стал результатом инвестирования в «несущий столб энергетического поворота» — ветроэлектрогенерацию. Der Spiegel сообщает, что ситуация для главы немецкого энергетического концерна становится похожей на фильм «День сурка»: уже третий квартал подряд Кристиан Брух вынужден объявлять об убытках из-за экологического подразделения компании, при этом к концу года убытки могут возрасти ещё на €1,5 млрд — до €4,5 млрд.

Проблемы компании начались в 2017 году, когда Siemens Energy купила испанскую Gamesa, специализирующуюся на ветроэнергогенерации, которая с тех пор лишь в 12 отчётных кварталах показала доходность, а с 2020 года приносила компании только убытки, которые уже превысили €5 млрд. При этом «всякий раз, когда Брух и его предшественники думали, что нашли выход из этой драмы, они с тревожащей уверенностью натыкались на очередной кошмар», — отмечает немецкий журнал.

Хотя объявленный квартальный убыток в €3 млрд и был ожидаем акционерами и даже «биржа реагировала мягко», он всё же «ставит в долгосрочном плане вопрос, как это может быть, что второй по величине в Европе производитель ветровых установок посреди энергетического перехода накапливает миллиардные потери», ведь «в конце концов, ветрогенерация является двигателем перехода с ископаемого топлива на возобновляемые источники электроэнергии».

Немецкий Der Spiegel указывает в связи с этим проблемы с качеством ветроустановок: почти половина (€2,2 млрд) из €4,5 млрд вызвана расходами на гарантийный ремонт ветряков на суше (€1,6 млрд) и ошибками в финансовых расчётах для ветровой генерации в открытом море (€600 млн). Контрастом хронически убыточной ветроэнергогенерации выступают другие подразделения компании, связанные с газом, электросетями и «индустрией трансформации» — производством водорода и паровых турбин. Все эти подразделения показывают доходность.

Менеджмент компании опасается, что проблемы Gamesa скажутся на процессе перехода Siemens Energy к более экологически ориентированной модели бизнеса. «Решение проблем Gamesa ухудшает ситуацию с прибыльностью, поступлением наличности, исследованиями и разработками и тем самым делает сложнее в целом трансформацию концерна в направлении возобновляемых источников энергии», соглашается Вера Диль из Union Investment.

Количество контрактов на поставку новых турбин для ветрогенераторов продолжает расти, например, за последний квартал их было продано на €14,9 млрд и общий объём заказов достиг €109 млрд, но компания не видит в этом позитивной новости, так как «многочисленные контракты в области ветровой энергетики также стали частью проблемы». Компания просто не успевает производить качественные турбины и устранять брак на производстве, что ведёт к гарантийным искам и новым расходам.

К большому сожалению компании, и «оба новейших турбинных генератора (Х4 и Х5) показывают недостаток качества», потому что роторные лопасти производились в недостаточно стерильных условиях — и слои композитного материала расслаиваются. Клиенты компании пока что не отказываются от контрактов, но ожидается большое количество гарантийных исков и расходов на ремонт. Ошибки допустили и в финансовом отделе, который стал «жертвой собственных амбиций»: проекты компании по размещению ветряков в открытом море оказались сложнее и будут дольше реализовываться, что также ведёт к общему удорожанию и снижению рентабельности проекта.

Продолжающиеся проблемы компании и неспособность менеджмента Siemens Energy решить проблемы дочерней компании Gamesa всё чаще вызывают опасения у инвесторов, особенно учитывая прошлую политику продаж. Siemens Energy всегда в контрактах прописывала твёрдую конечную стоимость, даже если поставка должна была осуществиться годы спустя, но из-за пандемии и кризиса на Украине компания «вынуждена платить значительно более высокие цены за сырьё, например, сталь, что ведёт к накоплению убытков при продажах турбин». Хотя недавно компания отказалась от прежней политики, ей предстоит выполнить свои обязательства по многочисленным уже заключённым контрактам.

Der Spiegel отмечает, что от проблем с качеством турбин и ростом цен на сырьё страдают и другие европейские производители ветряков: Vestas, Nordex и Enercon. Например, Nordex вынужден был закрыть производство в Ростоке, а Enercon запросил государственную финансовую помощь из-за долгов. Выступая перед акционерами, Кристиан Брух подчеркнул, что для решения проблем отрасли «нельзя показывать рост (производства турбин ветрогенераторов. — ИноТВ) на 50 процентов каждый год» и Siemens Energy «хочет проверить, в каком темпе вообще возможно брать на себя новые контракты», чтобы производство сохраняло рентабельность и не страдало качество продукта.

Пересмотр политики компании может решить проблемы с качеством, но это грозит проигрышем в конкурентной борьбе с китайскими производителями, которые уже являются ведущими мировыми производителями турбин для ветрогенерации. Прежде всего цена конечного продукта беспокоит Siemens Energy, китайские конкуренты почти на 50% дешевле европейских аналогов. «Если речь при покупке будет идти только о цене, то европейские и американские производители не выживут», — заявил глава Siemens Energy ещё в конце 2022 года. Причинами он считает государственные субсидии со стороны правительства в Пекине и огромный внутренний рынок Китая.

Глава Siemens Energy в завершение квартального отчёта призвал европейские правительства уравнять шансы для европейских и китайских производителей. «Европейская политика должна позаботиться о создании равных конкурентных условий при финансировании исследований и разработок, при строительстве фабрик и при прописывании тендерных условий», например, должна предъявлять китайским компаниям требования по экологически ориентированному производству, эквивалентным европейским стандартам. В конце концов, «фокус должен быть на том, что необходимо сделать для продолжения существования европейской ветрогенерации», — приводит слова Бруха Der Spiegel.