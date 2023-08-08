Bayrischer Rundfunk: «ползучая болезнь деиндустриализации» — всё больше немецких компаний уходят за рубеж

Энергоёмкие отрасли немецкой промышленности особенно сильно страдают от повышения стоимости электричества — поэтому многие компании уже сейчас предпочитают вкладываться в зарубежные проекты, сообщает Bayerischer Rundfunk. Для немецкой экономики это тревожный сигнал: этот путь ведёт к деиндустриализации, которая постепенно расползается по Германии, как «ползучая болезнь».

Будь то химическая, пластмассовая или бумажная промышленность — все они считаются особенно энергоёмкими. И все они особенно сильно страдают от повышения стоимости энергии, отмечает Bayerischer Rundfunk.

Многие компании уже предпочитают инвестировать средства в зарубежные проекты. Управляющий директор Торгово-промышленной палаты Баварии Манфред Гёссль опасается, что эта тенденция будет усиливаться. Среди крупных промышленных компаний 40% уже сейчас готовы выйти за рубеж и вкладывать деньги в местное производство, чтобы развиваться. В Германии же будут осуществляться только замещающие инвестиции. Это тревожный сигнал, подчёркивает Bayerischer Rundfunk.

Представитель группы ChemDelta Bavaria Бернхард Лангхаммер также обеспокоен. Он представляет компании баварского химического треугольника, на предприятиях которого в Бургхаузене, Тростберге, Вальдкрайбурге и Буркирхене работает около 20 тыс. человек. Он описывает деиндустриализацию как «ползучую болезнь», которая вначале совсем не видна.

Во-первых, компании перестанут реинвестировать, а в будущем иностранные инвесторы будут вкладывать деньги только там, где гарантирована доходность. А при сегодняшних ценах на энергоносители некоторым отраслям будет невозможно выжить в условиях глобальной конкуренции. Это касается и энергоёмкой химической промышленности, и никакого оживления в ней не ожидается.

Лангхаммер считает, что волна эмиграции немецких компаний за рубеж ещё впереди. Недавний опрос мюнхенского института Ifo показывает, насколько плохо обстоят дела в химической промышленности. Показатель делового климата в отрасли, по версии Ifo, несколько повысился — с минус 28,1 пункта в июне до минус 25 пунктов в июле. Таким образом, «стремительный спад» в химической промышленности на время прервался, но восстановления не предвидится.

Баварская металлургическая и электротехническая промышленность также предупреждает: в ходе опроса предприятий 70% отметили, что условия на производстве значительно ухудшились. Об этом свидетельствуют слабые внутренние инвестиции на фоне более активных инвестиций за рубежом. Вольфрам Хатц, президент Баварской ассоциации предпринимателей, также предостерегает от деиндустриализации. По его словам, сейчас Германии элементарно необходимо превратиться из ремонтной мастерской в мастерскую будущего.

Как сообщается в статье, на этой неделе немецкая промышленность вернулась к активной деятельности. В июне заказы неожиданно выросли на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым сильным ростом за последние три года — в основном за счёт крупных заказов, особенно в аэрокосмической отрасли.

Однако опережающие индикаторы, такие как индекс делового климата Ifo, свидетельствуют о том, что крупнейшая экономика Европы, которая уже три квартала подряд не растёт, всё ещё находится в состоянии экономического спада. Кроме того, если посмотреть на весь второй квартал, то никаких признаков эйфории не наблюдается. С апреля по июнь заказы выросли всего на 0,2% по сравнению с предыдущим периодом. Так что ситуация остаётся напряжённой.

Помимо всего прочего, работу компаний отягощает излишняя бюрократия и нехватка квалифицированных работников, подчёркивает Bayerischer Rundfunk. Но прежде всего цены на энергоносители должны снизиться, чтобы остановить отток населения за рубеж, требуют представители деловых кругов. По мнению Манфреда Гёссля из Торгово-промышленной палаты Баварии, обсуждаемое сейчас снижение цен на электроэнергию для промышленности не является решением проблемы Германии как места для ведения бизнеса. Вместо этого необходимо снизить налоги на электроэнергию, чтобы облегчить нагрузку на малые и средние предприятия. Цены на электроэнергию должны снижаться для всех.

Но что произойдёт, если снижение цены на электроэнергию для промышленности не наступит? Это будет катастрофой для многих предприятий баварского химического треугольника, опасается Бернхард Лангхаммер из ChemDelta Bavaria. На самом деле, по его словам, они не хотят такой меры, поскольку она будет мешать свободному рынку. Но без промышленных цен на электроэнергию такой сектор, как химическая промышленность, не сможет выжить. Поэтому до тех пор, пока реструктуризация энергосистемы не увенчается успехом, послабления крайне необходимы.

По мнению Гёссля, сейчас требуется нечто вроде «повестки дня на 2030 год»: канцлер должен собрать своих людей и заставить их осознать, что ситуация серьёзная, а пакет мер должен включать цены на энергоносители и налоги.

Также необходимо стимулировать исследования и разработки, считает Гёссль. В целом бизнесу нужен настрой на то, чтобы сохранить создание промышленной стоимости в Германии. В данный момент промышленные отрасли Германии потеряли доверие к федеральному правительству, заключает Bayerischer Rundfunk.