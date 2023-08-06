DWN: объём заказов в немецкой промышленности растёт, но её перспективы остаются туманными

В июне немецкая промышленность получила значительно больше заказов, чем ожидалось: по сравнению с предыдущим месяцем их объём вырос на 7%, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства Германии. Однако основным фактором роста стали крупные заказы, в том числе в аэрокосмической отрасли, которые, по мнению экспертов, «замаскировали» в остальном довольно слабый спрос на продукцию немецкой промышленности.

В июне немецкая промышленность получила значительно больше заказов, чем ожидалось. По сравнению с предыдущим месяцем объём заказов вырос на 7%, сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Эксперты удивлены развитием событий. Они ожидали, что объём заказов снизится примерно на 2%. По мнению экономистов, крупные заказы «замаскировали» в остальном довольно слабый спрос на продукцию немецких промышленных предприятий.

Как и в мае, основным фактором увеличения стали крупносерийные заказы. По данным Федерального статистического ведомства, объём заказов без учёта крупных в июне снизился на 2,6%.

Федеральное статистическое ведомство, в частности, указало на резкий рост заказов в сфере «производства прочих транспортных средств». В этой отрасли объём заказов увеличился на 89,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Значительный рост обусловлен крупным заказом в аэрокосмической отрасли.

По словам экономиста Deutsche Bank Марка Шаттенберга, неожиданное увеличение спроса в этой отрасли «вероятно, связано, среди прочего, с крупным заказом на пассажирские самолёты». Шаттенберг также отметил, что объём заказов в сфере «производства автомобилей и запчастей» значительно сократился.

Кроме того, в период с апреля по июнь объём поступающих заказов практически не изменился по сравнению с тремя предыдущими месяцами. Таким образом, увеличение объёма заказов в немецкой промышленности в июне компенсировало спад почти на 11% в марте.

Ральф Солвин, старший экономист Commerzbank, полагает, что «совершенно неожиданный» рост производства не окажется устойчивым. По его оценкам, последние данные по заказам не изменят неблагоприятный прогноз на второе полугодие, тем более что всё больше компаний сообщают об уменьшении портфеля заказов.