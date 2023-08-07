Times: загрязнение Сены помешало провести в Париже тренировочные заплывы перед Кубком мира

Организаторы тренировки перед стартом Кубка мира по плаванию на открытой воде приняли решение отменить заплывы из-за загрязнения Сены, передаёт The Times. Власти Парижа сообщили, что делают успехи в работе по очищению реки к Олимпиаде-2024, однако после сильных дождей канализация переполнилась и дождевая вода попала в реку.

Парижу не удалось очистить Сену к Олимпийским играм 2024 года — реку признали слишком грязной и непригодной для проведения тренировки перед стартом Кубка мира по плаванию на открытой воде, сообщает The Times.

Как отмечает издание, Кубок мира по плаванию принято рассматривать как пробный заплыв перед Олимпийскими играми. Однако тренировку перед соревнованиями было решено отменить из-за загрязнения воды в Сене сточными водами.

Последний раз соревнования в Сене проводились в 1900 году, когда Париж впервые принимал Олимпийские игры. Однако спустя 23 года, в связи с ростом загрязнения, власти запретили купаться в реке. После того как Париж получил право провести Олимпиаду 2024 года, городские власти решили потратить €1,4 млрд на работы по восстановлению безопасной реки для купания.

По словам представителя столичных властей Пьер-Антуана Молина, работа идёт по плану. В период с 6 июня по 18 июля было проведено 42 теста, которые показали улучшение качества воды. Молина назвал причиной отмены соревнований «исключительную погоду» этого лета. «С 20 июля по 2 августа в Париже выпало 104 миллиметра осадков», — посетовал чиновник, указав на то, что это в четыре раза больше, чем в среднем за тот же период за последние 20 лет.

В результате канализация переполнилась и сточные воды попали в Сену. Это привело к превышению безопасного уровня содержания бактерий кишечной палочки и энтерококков. «Когда идут сильные дожди, сточных вод становится слишком много для сети и мы вынуждены сбрасывать их часть в Сену», — объяснил Молина.

Власти настаивают, что решат проблему до Олимпийских игр, в частности благодаря строительству подземного резервуара размером с 20 олимпийских бассейнов и стоимостью €80 млн. Резервуар позволит предотвратить попадание дождевой воды в городскую канализацию.

Впрочем, как отмечает The Times, парижане не разделяют оптимизма властей. Ещё в 1990 году Жак Ширак, который тогда занимал пост мэра Парижа, обещал, что в Сене можно будет безопасно купаться уже в течение трёх лет. Нынешний мэр Анн Идальго утверждает, что это будет возможно к 2025 году.