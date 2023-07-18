TF1: впервые вне стадиона — в Париже прошла первая репетиция церемонии открытия Олимпиады-2024

В столице Франции на реке Сене состоялась первая репетиция церемония открытия Олимпийских игр 2024 года, которые стартуют через год, передаёт TF1. Как подчёркивается в репортаже канала, церемония парижской Олимпиады будет уникальной — она впервые в истории пройдёт не на стадионе, а прямо в принимающем городе.

Эта процессия движется очень тихо — но она очень важна: через год на этих самых судах пройдут десять тысяч сто спортсменов, участвующих в Олимпийских играх. И всё же, сегодня утром представить это было ещё трудно.



ДЕВУШКА: Никогда бы не подумала, что это — репетиция Олимпийских игр...



МУЖЧИНА: Да их пока так никто и не заметил...



И всё же, задача стоит масштабная: парад несколько месяцев моделировали на компьютере, и теперь настало время «полевых испытаний». Церемония открытия Олимпиады впервые в истории пройдёт не на стадионе, а в городе: суда пройдут 6 километров вниз по течению Сены минуя собор Нотр-Дам, Лувр, а также Площадь Согласия. На протяжении всего пути процессии будут показывать различные представления и световые шоу. В конце маршрута, у Эйфелевой башни, всех ждёт грандиозный финальный аккорд. Такая программа зрителям, похоже, понравилась.



МУЖЧИНА: Такая церемония в самом лучшем свете покажет и наши набережные, и памятники Парижа, которые вдоль них расположены.



МУЖЧИНА: Сена — одна из главных водных артерий Парижа, и мы, так сказать, ставим этот элемент столицы во главу угла.



А сегодняшним утром проверяют в том числе и то, каким увидит представление публика.



Для того, чтобы насладиться зрелищем, предусмотрено сразу несколько вариантов. Можно приобрести билет на одно из ста тысяч платных мест, которые будут распределены по трибунам, установленным на нижней части набережных и на мостах; цена билета — от 90 до 2700 евро. А на верхней части набережных смогут бесплатно попытаться рассмотреть спортивные делегации ещё 400 тысяч зрителей; впрочем, пропуска туда будут распределять по жребию.



Эта репетиция стала своего рода первым соревнованием будущей Олимпиады. Тщательно спланированы все до единой мелочи: скорость хода судов — ровно 9 километров в час; точно выдерживается и дистанция между ними. Тренируются сейчас и операторы, которым предстоит снимать необычную церемонию. Что же касается безопасности, речным отрядам правоохранителей пришлось специально адаптировать под мероприятие и свои оперативные методики, и оборудование радиосвязи.



На результаты всей этой работы посмотрим вместе через год — 26 июля, в 20 часов 24 минуты.



Дата выхода в эфир 17 июля 2023 года.