France 24: парижанам вновь разрешат плавать в Сене

Около ста лет назад власти Парижа запретили купаться в Сене из-за уровня загрязнения воды. Однако теперь реку очистили в преддверии Олимпиады и планируют в 2025 году открыть там три зоны для купания, сообщает France 24.

Плавание в Сене сейчас запрещено, но скоро его разрешат. Среди этой группы плавающих два заместителя мэра Парижа Анн Идальго. В столице Франции откроются три места для купания на реке в 2025 году, через несколько месяцев после окончания Олимпийских игр.

ЭММАНУЭЛЬ ГРЕГУАР, заместитель мэра Парижа: Там вправду приятно плавать. Температура воды 22 градуса, течение слабое, оно не представляет проблемы. Так что мы считаем, что у нас есть все необходимые условия, чтобы создать отличные зоны для купания.

Городские власти запретили купаться в Сене сто лет назад из-за загрязнения воды, которое представляет серьёзную опасность для здоровья. Но, по словам властей, сейчас видны результаты европейского проекта по очистке на сумму в 1,4 миллиардов, который был начат в 2016 году.

ДЖИЛЛ, пловчиха на открытой воде: Две недели назад мы плавали в бассейне Вилетт. Но здесь чище, здесь растения, водоросли, рыбы, ракушки. Довольно чисто.

Во время Олимпиады 2024 года Сена будет участвовать в трёх мероприятиях, включая триатлон и плавание на открытой воде. После этого зоны для купания, оснащённые раздевалками и душем, будут доступны как для жителей, так и для туристов.

Дата выхода в эфир 10 июля 2023 года.