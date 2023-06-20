CNN: французская полиция провела обыск в офисе оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже

В Париже полиция провела обыск в офисе оргкомитета Олимпиады-2024, которая в следующем году пройдёт во французской столице, сообщает CNN. Как поясняет издание, этот обыск связан с двумя расследованиями финансовых нарушений по контрактам, заключённым организационным комитетом.

Французская полиция провела обыск в офисе оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря оргкомитета Джонатана Фирпо.



«Париж-2024» полностью сотрудничает со следователями, чтобы облегчить их расследование», — заявил он.



Эти обыски связаны с двумя «предварительными расследованиями» финансовых нарушений по контрактам и при работе с государственными средствами, подтвердила каналу CNN Национальная финансовая прокуратура Франции.



Последняя также сообщила, что полиция провела обыски на «нескольких» объектах, в том числе в офисах оргкомитета Олимпиады-2024 и в штаб-квартире государственного органа Solideo, ответственного за инфраструктуру олимпийских объектов.



Как напоминает канал, одно из предварительных расследований было начато в 2017 году антикоррупционным подразделением французской полиции по делу о «незаконном конфликте интересов, растрате государственных средств, фаворитизме и сокрытии фаворитизма в отношении нескольких контрактов», заключённых оргкомитетом Олимпийский игр в Париже.



Второе предварительное расследование было начато в 2022 году другим специализированным финансовым подразделением французской полиции, которое изучало обвинения в «незаконном конфликте интересов, фаворитизме и сокрытии фаворитизма в отношении нескольких контрактов», заключённых оргкомитетом Олимпиады-2024 и органом Solideo.



Летние Олимпийские игры в Париже должны пройти в следующем году с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры — с 28 августа по 8 сентября, сообщает CNN.