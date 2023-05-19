Le Figaro: парижане разочарованы слишком дорогими билетами на ОИ-2024

Во Франции прошли две волны предварительной продажи билетов на Олимпийские игры — 2024, после которых многие французские болельщики остались разочарованными, сообщает Le Figaro. Несмотря на ажиотаж, многие жалуются на стоимость и невозможность посетить именно те состязания, которые особенно им интересны.

Несмотря на ажиотаж, который вызвала стартовавшая 11 мая вторая волна продажи билетов на Олимпийские игры — 2024 в Париже, многие парижане теперь жалуются на слишком высокие цены, пишет Le Figaro. Некоторые из них даже отказались от идеи вживую насладиться состязанием или решили довольствоваться менее значимыми видами спорта, хотя до этого радовались возможности принять у себя это событие мирового масштаба.

«Я просто не могу финансово себе позволить заплатить за места на полуфинал по дзюдо среди мужчин 360 евро, а среди женщин — 245 евро», — пожаловался изданию 33-летний Матьё, который предусмотрел отдельный бюджет на Олимпиаду. По его словам, если не хочешь посещать мероприятия ОИ-2024 в одиночку, общая стоимость билетов выходит за рамки разумного, поэтому «множество семей не смогут себе их позволить» и предпочтут потратить отложенные деньги на «отпуск или другие менее дорогостоящие развлечения».

Среди особенно разочарованных 30-летняя Лу, которая живёт в Сен-Сен-Дени, но ездит на работу в Париж. Каждый год она неукоснительно посещает турнир «Ролан Гаррос» и на этот раз надеялась купить билет на матч в рамках Олимпиады. Однако когда до неё дошла очередь, «на теннис больше не осталось билетов, а цены на оставшиеся билеты на плавание, которые я тоже хотела купить, тут же остудили мой порыв»: по словам молодой женщины, их стоимость начиналась от €680 за один из этапов и доходила до €980 за финальное соревнование. «Очень разочарованная» Лу также возмущается ценами на церемонию открытия: билеты в сектор A продаются по €2700. «Я понимаю, что вокруг ОИ крутятся деньги, но есть же пределы, особенно для церемонии, которую хотят сделать массовой и доступной для каждого, — считает женщина. — Жаль, потому что провести шествие на Сене — невероятная идея». Она уверена, что организаторы мероприятия придерживают ещё много билетов, «которые выставят на продажу за несколько недель до» начала Олимпиады.

Так же считает Седрик из О-де-Сен, которому повезло дважды получить возможность выбрать билеты, которые он так и не купил. Он объяснил, что каждый раз он был не в первой волне, поэтому уже не мог выбрать интересовавшие его места по адекватной цене. К тому же вначале нужно было покупать как минимум по три билета. «Всё просто: либо я еду смотреть парусные гонки в Марселе за 24 евро, либо беру билеты на лёгкую атлетику на «Стад де Франс» за 385 евро, или за 770 евро вдвоём», — рассказал болельщик.

Другим желающим повезло ещё меньше: их просто не выбрали во время жеребьёвки — ни в первую волну 15 февраля, ни во вторую 11 мая. Шарлотта уже давно смирилась с разочарованием. «Я утешилась тем, что в соцсетях многие жаловались на цены билетов, но я не сдаюсь», — заверила 24-летняя студентка. Она планирует «наверстать» упущенное во время третьей и последней волны продаж, которая, по заявлению организаторов, откроется «в течение 2024 года» и будет «доступна каждому без жеребьёвки, а билеты будут добавляться по мере продажи».

Среди разочарованных есть и те, кто смог купить билеты, но не на те виды спорта, которые хотелось. Так, 30-летний Максим не смог получить места на крупные соревнования или церемонии открытия или закрытия, как хотел. В результате он пойдёт на менее популярные состязания — такие как хоккей на траве. «Как большой поклонник спорта я глубоко разочарован», — пожаловался парижанин.

В похожей ситуации оказался 36-летний Танги, купивший билеты на четвертьфинал по регби-7 среди женщин — €140 за два билета на «Стад де Франс». Цена его полностью устроила, но выбор не совсем соответствует желаниям: «Я живу в центре Парижа, я скорее представлял, что смогу посетить церемонию открытия на Сене, посмотреть лёгкую атлетику в Доме инвалидов или фехтование в Большом дворце», которые являются символом города. Однако, по словам Танги, «и речи не идёт о том, чтобы потратить на это минимальную оплату труда».

Другие предпочитают посмеяться над неудачей и представляют, на какие хитрости надо пойти, чтобы всё же увидеть церемонию открытия — например, с балконов, выходящих на Сену. «Я постоянно бываю на совещаниях в офисах с видом на Сену на набережной де ла Рапе — и я подумал, что туда, несомненно, позовут клиентов», — полушутя выражает надежду 43-летний Жан. Он мечтает провести вечер открытия 26 июля в плавучем доме «полностью выдуманного друга». Однако и здесь подстерегают ограничения: некоторые лодки переместят, за другими будут пристально следить. Организаторы подчёркивают, что на них смогут попасть только владельцы и гости, о которых заранее сообщили в префектуру.

Посмотреть на исключительное событие хотели бы не только парижане. 49-летний уроженец Вандеи Паскаль тоже разочарован: он ездил на ОИ-2012 года и вспоминает, что билеты были такими же дорогими, но система предзаписи позволяла отметить, какие соревнования хотелось бы посмотреть в зависимости от тарифа. Кроме того, на месте ему и его родным удалось купить билеты, продававшиеся «в последнюю минуту». На этот раз он так и не решился приобрести билеты. «Разумеется, мы очень-очень разочарованы. Нам очень понравилось в Лондоне, и мы думали, что когда Игры будут проходить во Франции, мы воспользуемся возможностью. Но я вижу и положительную сторону — это цена успеха: чем нас больше, тем меньше мест», — рассуждает Паскаль.

Как указывает Le Figaro, во вторник многие депутаты Национального собрания задали вопрос о тарифах на билеты министру спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр Амели Удеа-Кастере. Она назвала состязания «особыми моментами», цены на которые ниже средних показателей для такого вида мероприятий. «Из всей массы билетов лишь 10 процентов дороже 200 евро», — подчеркнула министр. Она отметила, что их стоимость полностью соответствует расценкам, установленным во время предыдущих Игр, однако призналась, что они ниже, чем в предыдущие годы, «если учитывать инфляцию».