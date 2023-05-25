WION: на Олимпиаде в Париже будет в 3,5 раза больше сотрудников спецслужб, чем спортсменов

Министерство внутренних дел Франции вынуждено привлечь рекордное число сотрудников спецслужб и военных для обеспечения безопасности Олимпиады в Париже. Как передаёт WION, целых 35 тысяч сотрудников правопорядка будут наблюдать за безопасностью зрителей и десяти тысяч атлетов на церемонии открытия Олимпиады.
Франция направит 35 тысяч сотрудников служб безопасности и военнослужащих на церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года. Впервые в истории летних Игр церемония пройдёт вне стен стадиона. Парад спортсменов состоится на реке Сене, где у каждой национальной делегации будет свой прогулочный корабль, а зрителям будет не нужен билет для входа.
Ожидается скопление более 600 тысяч человек вдоль шестикилометрового маршрута, что в десять раз больше, чем вмещает в себя Олимпийский стадион.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен считает, что речной парад через сердце Парижа представляет собой исключительный вопрос для безопасности и создаёт напряжённость из-за возможных угроз, включающих в себя удары беспилотников.
ЖЕРАЛЬД ДАРМАНЕН, министр внутренних дел Франции: Церемония открытия представляет для безопасности исключительный вопрос. Впервые в истории Олимпийских игр, а также в истории всех крупных спортивных событий, таких как чемпионат мира по футболу, церемония проходит за пределами стадиона. Речь идёт о 115 кораблях на реке Сене, которые будут перевозить около десяти тысяч атлетов и соберут вместе 200 глав государств и правительств, а также сотнях и тысячах людей, которые придут лично наблюдать за церемонией открытия в Париже.
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