Die Welt: «нужно объединять людей» — посол Cпециальных Олимпийских игр предложила пустить россиян на старты в Берлине

Нельзя отстранять людей от участия в международных соревнованиях из-за политических разногласий, заявила в интервью Die Welt двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Катарина Витт. Нужно протягивать друг другу руки и искать человеческого контакта, иначе в головах у людей появятся стены, как в годы холодной войны. В связи с этим она как посол Всемирных Специальных Олимпийских игр пригласила россиян и белорусов на старты в Берлине.

Российских и белорусских спортсменов необходимо допустить до участия в международных соревнованиях, заявила в интервью Die Welt двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Катарина Витт. Она согласилась с позицией президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, что при определённых условиях они могут прибыть на мероприятия в качестве нейтральных атлетов.

«Искусство, культура и особенно спорт всегда объединяли людей, — подчеркнула она. — Мы говорим на одном языке, который понятен без словарей!» Бывшая спортсменка, а сегодня посол Всемирных Специальных Олимпийских игр убеждена в том, что в силу политических разногласий лишать россиян и белорусов с ограниченными возможностями права участвовать в предстоящих Играх в Берлине — неправильно.

Эту позицию она объяснила своим опытом выступления за Германскую демократическую республику (ГДР). Она помнит, как после соревнований спортсмены из бывшего ГДР и Советского Союза, США, Канады, Франции и ФРГ сидели вместе и каждый раз недоумевали, почему политики не могут ладить друг с другом так же, как ладят друг с другом атлеты. По её словам, очень важно протягивать друг другу руки и искать человеческого контакта, иначе в долговременной перспективе в «головах у людей появятся стены».

В годы холодной войны Витт постоянно опасалась, что из-за политических обстоятельств она больше не сможет увидеться со своими коллегами по спорту из других стран. Никто тогда и не думал, что Берлинская стена однажды упадёт и ситуация на востоке станет менее напряжённой. Сейчас же в столице Германии пройдут Всемирные Специальные Олимпийские игры и со времён летних Игр в Мюнхене в 1972 году это станет самым масштабным многодисциплинарным спортивным мероприятием в истории страны.

«Мы, немцы, любим, недолго думая, выступать против чего-то, критиковать, оспаривать или умничать, как будто мы знаем больше, чем весь остальной мир. Так давайте докажем это миру и покажем образцовый пример воплощения олимпийской идеи. Если мы также быстро сосредоточимся на чём-то таком положительном, как Олимпийские игры, это пойдёт на пользу нашему обществу. Если кто-то и сможет их идеально организовать, так это мы — в этом я твёрдо убеждена», — заключает Витт.