NTD: власти Парижа постараются очистить Сену к Олимпиаде-2024

Ещё сто лет назад в Сене безбоязненно плавали спортсмены, но теперь ни парижане, ни туристы не рискуют это повторить. Как передаёт NTD, между тем Париж готовится принять летнюю Олимпиаду-2024, а соревнования по водным видам спорта будут проходить на главной водной артерии города. Власти поставили цель — сделать речную воду пригодной для плавания и уже работают над очисткой Сены.

Мусор и пластиковые бутылки, покачивающиеся на воде. Так выглядит сейчас Сена в центре Парижа. Ещё сто лет назад здесь безбоязненно плавали спортсмены. Но теперь ни парижане, ни туристы не рискуют это повторить.

ТУРИСТКА ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ: Думаю, поплавав в ней, я вышла бы грязной.

ЖИТЕЛЬ ПАРИЖА: Я сначала посмотрел бы, как поплавают несколько человек, и только потом попробовал бы сам.

ЖИТЕЛЬНИЦА ПАРИЖА: Я видела и крыс, и всякое такое. Нет, нет.

ЖИТЕЛЬНИЦА ПАРИЖА: Честно говоря, вряд ли я стану купаться в Сене.

Между тем Париж готовится принять летнюю Олимпиаду-2024. Соревнования по водным видам спорта будут проходить на Сене. Власти города поставили цель — сделать речную воду пригодной для плавания.

К этому же стремится местный учёный Дэн Ангелеску. Он работает над очисткой Сены с 2017 года. Помощь властей ускорит этот процесс. Сейчас Ангелеску берёт пробы речной воды. Анализ показал, что концентрация кишечной палочки и энтерококков низкая. Значит, плавать в реке безопасно.

ДЭН АНГЕЛЕСКУ, учёный: Всё зависит от погоды, поскольку Сену больше всего загрязняют сильные дожди. Поверхностные сточные воды смешиваются с теми, что текут по канализации, и попадают в реку. Поэтому после дождя река на какое-то время становится грязной.

Эту проблему уже решают. Рядом с вокзалом Аустерлиц строят огромный подземный резервуар вместимостью 50 тысяч кубометров — это более 20 олимпийских бассейнов. Сюда будут поступать поверхностные сточные воды. Потом в течение суток их будут постепенно спускать в канализацию.

Кроме того, в Париже меняют устаревшую канализационную систему, откуда сточные воды сбрасываются прямо в Сену. Власти города надеются, что в реке можно будет безопасно плавать и после Олимпийских игр.

Дата выхода в эфир 07 июня 2023 года.