NTD: олимпийцы на Играх в Париже будут спать на картонных кроватях

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Politico: момент не идеален — американцы затягивают с обучением украинских пилотов Politico
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«Борьба до последнего украинца» и «лучшая инвестиция США» — аналитик рассказал, что говорят в Вашингтоне об украинском конфликте CGTN
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New York Times: у Европы есть всё, чтобы защитить себя без помощи США, — кроме желания New York Times
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«Байден держит нас всех за идиотов» — DM о кокаиновом скандале в Белом доме Daily Mail
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NBC: парламент США всерьёз рассмотрит утверждения о том, что страна располагает обломками НЛО NBC
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Le Figaro: сожгли всего 255 машин — в МВД Франции порадовались спокойному празднованию Дня взятия Бастилии Le Figaro
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Das Erste объяснил, за что Орбан «мстил» Швеции, не пуская её в НАТО Das Erste
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Fox: «перепутал с мороженым» — соцсети высмеяли Байдена, покусавшего ребёнка в Хельсинки Fox News
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Украина потребовала исключить РФС из-за участия крымских клубов во Второй лиге
Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием исключить Российский футбольный союз (РФС) из числа членов организаций из-за участия крымских клубов в матчах Второй лиги.
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ЦПВС: самолёты проамериканской коалиции четыре раза нарушили воздушное пространство Сирии
Истребители проамериканской антитеррористической коалиции за сутки четыре раза нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.
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Блинкен на фоне теракта на Крымском мосту заявил, что Украина сама решает, как ей воевать
Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя теракт на Крымском мосту, заявил, что Украина сама решает, как ей вести военные действия.
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В Белорусской православной церкви назвали недопустимым преследование митрополита Павла
Преследование Киевом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла недопустимо.
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Американскую теннисистку Дорсил дисквалифицировали на четыре года за допинг
Американская теннисистка Сидни Дорсил получила дисквалификацию на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
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Блинкен: Запад и Киев изучат варианты экспорта продуктов с Украины без зерновой сделки
Запад и Киев рассмотрят возможности экспорта продовольствия с Украины в условиях прекращения действия зерновой сделки.
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Всемирный боксёрский форум пройдёт в августе в Китае
Международная ассоциация бокса (IBA) объявила о том, что Всемирный боксёрский форум пройдёт в Китае.
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Байден пригласил Нетаньяху посетить США в ближайшее время
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пригласил его в скором времени посетить Соединённые Штаты.
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Пентагон: США отправят авианосец с истребителями F-16 и F-35 в Ормузский пролив
Соединённые Штаты отправят авианосец с истребителями в Ормузский пролив «для защиты судоходства», сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх.
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Глава Минтранса заявил, что Керченской паромной переправой перевезено более 600 пассажиров
После теракта на Крымском мосту с помощью Керченской паромной переправы перевезены 648 пассажиров, 30 автобусов и 188 транспортных средств. Об этом заявил глава Минтранса России Виталий Савельев.
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Фернандес — ЦСКА: мне предлагали оплатить часть отступных из своего кармана
Защитник «Зенита» Марио Фернандес сделал заявление, касающееся недавней публикации ЦСКА.
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Мирный житель получил ранения при обстреле населённого пункта Заветное Желание в ДНР
Мирный житель пострадал при обстреле населённого пункта Заветное Желание.
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Захарова: ООН не справилась с миссией по гарантиям выполнения зерновой сделки
Руководство ООН не справилось с миссией по гарантиям выполнения части зерновой сделки по экспорту российской сельхозпродукции.
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Джоковича оштрафовали на $8 тысяч за поломанную ракетку в финале Уимблдона
Сербский теннисист Новак Джокович оштрафован на $8 тыс. за то, что сломал ракетку в финале Уимблдона.
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France Info: Макрон планирует произвести перестановки в правительстве Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен поменять ряд министров в правительстве. Об этом сообщила радиостанция France Info.
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Риелтор Корнилова: на продаже квартиры можно заработать до трети от её стоимости
Риелтор пермского агентства недвижимости «Самолёт Плюс» Елена Корнилова заявила, что если купить квартиру сразу после старта продаж, а затем продать её, то можно выручить до трети от стоимости жилья.
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Хуснуллин: по альтернативному маршруту через новые регионы можно ехать круглосуточно
Двигаться по альтернативному маршруту в объезд Крымского моста через новые регионы России можно круглосуточно.
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МВД просит перенести матч Кубка России «Зенит» — «Ахмат»
МВД РФ направило на имя президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова письмо с просьбой перенести матч первого тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом».
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В ООН призвали не атаковать гражданскую инфраструктуру после теракта на Крымском мосту
ООН подчёркивает недопустимость нанесения ударов по гражданской инфраструктуре, заявил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя теракт киевского режима на Крымскому мосту.
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Юрист Минина: клиент обязан известить банк о несанкционированном списании средств в течение дня
Юрист Ирина Минина рассказала, как защитить средства на банковских картах и счетах.
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В Петербурге отреставрируют особняк Полежаевых
В Санкт-Петербурге запланированы ремонтно-реставрационные работы, в ходе которых будет обновлён особняк Полежаевых.
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Телеведущий Тихомиров назвал юг и восток Подмосковья благоприятными районами для сбора грибов
Телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров заявил, что самыми благоприятными для сбора районами Московской области являются юг и восток.
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Подмосковные самозанятые получили 60 льготных займов на 20 млн рублей с начала года
Фонд микрофинансирования Московской области предоставил самозанятым около 60 льготных займов с начала 2023 года. Общая сумма — около 20 млн рублей.
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В Челябинской области завели дело против водителя, въехавшего в палатку с женщиной на озере
Прокуратура Кыштыма Челябинской области проконтролирует расследование уголовного дела против водителя, въехавшего в палатку с женщиной на озере Увильды. Пострадавшая получила множественные травмы.
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Власти Ямала прокомментировали ситуацию с природными пожарами
В Ямало-Ненецком автономном округе заявили, что в регионе действует три природных пожара на площади 43 га.
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В Ростовской области дали рекомендации автомобилистам по поездкам в Крым
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области дали рекомендации автомобилистам по поездкам в Крым. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят разъяснительную работу с водителями.
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В Подмосковье обработали от борщевика ещё 11 тысяч гектаров земли
В Московской области продолжается второй этап обработки земель от борщевика. От сорняка очищена территория площадью 11 тыс. га.
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В Калининграде почтили память погибших сотрудников регионального управления МВД
В Калининграде прошли мероприятия, посвящённые 77-й годовщине со дня образования УВД региона.
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В Казани проводят проверку по факту нападения собаки на шестилетнего мальчика
Прокуратура Авиастроительного района Казани проводит проверку по факту нападения собаки на шестилетнего ребёнка.
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Ленинградская область закупит 70 новых автобусов
Ленинградская область планирует закупить 70 новых автобусов, заявили в пресс-службе регионального Комтранса.
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Глава МИД Бразилии заявил о заинтересованности Бразилиа в торговле в национальных валютах
Правительство Бразилии заинтересовано в переходе к расчётам в национальных валютах со своими основными торговыми партнёрами.
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Синоптики предупредили о ночном похолодании в Ростовской области 18—19 июля
В Ростовской области в ближайшие дни ожидаются дожди и ночные похолодания.
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Российский теннисист Дёмин стал первой ракеткой мира среди юношей
Ярослав Дёмин возглавил юношеский рейтинг Международной федерации тенниса (ITF).
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Мурашко призвал контролировать оборот препаратов для прерывания беременности
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости контролировать оборот препаратов для прерывания беременности.
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Путин назвал взрыв на Крымском мосту очередным терактом киевского режима
Российский президент Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту очередным терактом киевского режима.
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Движение по Крымскому мосту планируют запустить ночью в реверсивном режиме по одной полосе
Движение по Крымскому мосту намерены запустить ночью в реверсивном режиме по одной полосе. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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Путин призвал к слаженной работе по восстановлению Крымского моста и помощи людям
Российский президент Владимир Путин призвал к ритмичной и слаженной работе по восстановлению Крымского моста, а также помощи людям и детальному изучению обстоятельств произошедшего.
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В Адыгее обнаружено тело туриста, унесённого течением реки в июне
Спасатели нашли тело туриста из Краснодара, которого 18 июня унесло течением после прыжка в реку Белую в предгорье Адыгеи.
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Газизов про суд с Федуном: если уверен в своей правоте, надо идти до конца
Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о судебных тяжбах с московским клубом и экс-владельцем красно-белых Леонидом Федуном.
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Хуснуллин: для ремонта Крымского моста построят временный мост
Для ремонта Крымского моста необходимо построить временный мост.
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Металлические конструкции для восстановления Крымского моста уже начали готовить
Металлические конструкции для восстановления Крымского моста уже начали готовить, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
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На концерте агитбригады «Русского Радио» военным вручили награды
В понедельник, 17 июля, в Балашихе прошёл концерт агитбригады «Русского Радио» при поддержке правительства Московской области. Во время мероприятия военным вручили награды в рамках инициативы продюсера, основателя группы «Земляне» Владимира Киселёва.
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Хуснуллин: примерный ущерб после теракта на Крымском мосту пока не подсчитан
Примерный ущерб после теракта на Крымском мосту пока не подсчитан.
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Путин назвал бессмысленной атаку на Крымский мост с военной точки зрения
Президент России Владимир Путин заявил, что атака киевского режима на Крымский мост является бессмысленной с военной точки зрения.
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ООН: сотрудники СКЦ проводят инспекцию последнего судна в рамках зерновой сделки
Сотрудники Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле в настоящее время проводят инспекцию последнего судна в рамках зерновой сделки. Об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
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Агент Кокорина: если Александр будет получать игровую практику, то предпочтёт остаться в «Фиорентине»
Тимофей Бердышев, агент форварда «Фиорентины» Александра Кокорина рассказал, что футболист может остаться в итальянском клубе, если будет получать игровую практику.
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Путин: Россия ответит на теракт киевского режима в отношении Крымского моста
Россия ответит на теракт Киева в отношении Крымского моста, заявил российский президент Владимир Путин. Министерство обороны сейчас готовит соответствующие предложения, отметил он.
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Путин назвал хорошими новостями, что опоры Крымского моста не повреждены
Президент России Владимир Путин назвал хорошими новостями тот факт, что опоры Крымского моста в результате атаки не были повреждены.
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Вице-премьер Хуснуллин заявил, что повреждений опор Крымского моста нет
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что повреждений опор Крымского моста нет.
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Аксёнов пообещал до конца суток ликвидировать очередь автомобилей на Керченской переправе
Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал ликвидировать до конца суток очередь автомобилей на Керченской переправе.