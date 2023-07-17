NTD: олимпийцы на Играх в Париже будут спать на картонных кроватях

Во время Игр-2024 в Париже олимпийские спортсмены будут спать на картонных кроватях. Как передаёт NTD, организаторы Олимпиады говорят, что на них атлеты смогут полноценно отдыхать. Оргкомитет «Париж-2024» заказал 16 тысяч картонных кроватей у японской компании, которая уже выполняла такой заказ в 2021 году для Игр в Токио.

Олимпийские спортсмены будут спать на картонных кроватях во время Игр-2024 в Париже. Организаторы Олимпиады говорят, что на них атлеты смогут полноценно отдыхать.

Сверху на кровати будет матрас, состоящий из трёх блоков разной жёсткости. Их можно менять местами. Создать правильную комбинацию спортсменам поможет искусственный интеллект. Для этого в программу занесут данные о росте и весе человека, а также о виде спорта, которым он занимается.

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Оргкомитет «Париж-2024» заказал 16 тысяч картонных кроватей у японской компании Airweave. Она уже выполняла такой заказ в 2021 году для Игр в Токио.

Кровати доставят в Олимпийскую деревню до июня 2024 года. Такую мебель можно перерабатывать. Но пока планируют подарить её после Олимпиады благотворительным организациям.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа следующего года.

Дата выхода в эфир 14 июля 2023 года.