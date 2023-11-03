WION: шторм «Кьяран» принёс в Европу разрушения и человеческие жертвы

На Северо-Западную Европу обрушился шторм «Кьяран», вызванный мощным реактивным течением, пришедшим из Атлантики. Он спровоцировал сильное наводнение в Северной Ирландии и некоторых частях Великобритании, а теперь атаковал Францию и Бельгию, где его жертвами уже стали несколько человек. Мощные порывы ветра и проливные дожди затопили улицы, разрушили некоторые дома и повредили линии электропередач, передаёт WION.

Затопленные улицы, разрушенные дома и оборванные линии связи: это фактические последствия урагана «Кьяран», который обрушился на Северо-Западную Европу, спровоцировав сильные ветры и проливные дожди. Этот шторм вызвало мощное реактивное течение, которое пришло из Атлантики.



Из-за этого уже произошли сильные наводнения в Северной Ирландии и некоторых частях Великобритании. А теперь «Кьяран» обрушился на север и запад Франции, вырывая с корнем деревья и выбивая окна.



В Париже был зафиксирован как минимум один смертельный случай. Около 1,2 миллиона французских домохозяйств остались без электричества, школы и аэропорты были закрыты, железнодорожное и паромное сообщение приостановлено.



АБДЕЛЬ, житель Франции: Это беспрецедентный случай для Франции, я впервые такое вижу. Обычно это природное явление характерно для тропиков. Однако оно достигло французского побережья и теперь происходит во Франции. В нормальной ситуации, с географической точки зрения, это должно происходить гораздо дальше, а не здесь. Но ситуация на планете настолько перевернулась с ног на голову, что не удивительно, как такой шторм дошёл до Франции, и в море сейчас меньше рыбы. Похоже, что человечество так расплачивается за содеянное. Всё довольно просто.



Сейчас почти все районы вдоль береговой линии материковой части Франции получили предупреждение о суровых погодных условиях. На всей территории западной части Франции были отменены местные поезда, а власти призвали людей оставаться дома и постараться избегать ветра, скорость которого превышает 200 километров в час.



Министр внутренних дел Франции заявил, что по меньшей мере около 1300 человек пришлось переселить в кемпинги или приюты и что в городе Финистер было эвакуировано несколько домов.



Между тем шторм обрушился и на Бельгию. В бельгийском городе Гент пятилетний ребенок и женщина погибли в результате того, что на них упало дерево. Во время другого инцидента из-за непогоды ещё одна женщина погибла, а её 32-летняя дочь, как сообщается, серьёзно пострадала.

Ураган также атаковал южные районы Англии. Нормандские острова оказались в числе наиболее пострадавших территорий Великобритании. Были отменены авиарейсы из аэропортов, расположенных на островах Джерси, Гернси и Олдерни.



Ранее шторм «Кьяран» обрушился на южное побережье Англии, вызвав высокие волны и дожди в районе города Пензанс в округе Корнуолл. В связи с этим Метеорологическое управление Соединённого Королевства объявило жёлтый уровень погодной опасности для Лондона и юго-восточной части Англии, выпустив предупреждения о непогоде и суровых погодных условиях.



ПОЛ АКЕД, руководитель метеорологического отдела Джерси: Это шторм, подобного которому мы не видели на протяжении поколения, примерно около 35—36 лет, ещё с 1987 года, когда «Великий шторм» прошёл через острова и всю Великобританию.



Британские острова за последнюю неделю столкнулись с крайне суровыми погодными условиями. В понедельник и вторник некоторые районы Северной Ирландии пострадали от наводнений. И это произошло всего за несколько дней до того, как шторм «Кьяран» обрушился на южное побережье, в результате чего три человека погибли, а многие жилые районы были затоплены.



Дата выхода в эфир 02 ноября 2023 года.