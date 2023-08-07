WION: Китай под ударом тайфуна «Доксури» — мосты и линии электропередач разрушены, население массово эвакуируется

Китай входит в число стран Восточной Азии, больше всего пострадавших под ударом тайфуна «Доксури» из-за рекордных ливней, штормов и наводнений на протяжении последних недель, передаёт WION. Многие дороги, мосты и линии электропередач там были разрушены, число погибших и пропавших без вести уже превысило 150 человек, проводится массовая эвакуация населения из затопленных районов.

Китай на протяжении уже нескольких недель борется с разрушительными наводнениями. Рекордные дожди, вызванные тайфуном «Доксури», продолжают сеять хаос сразу в нескольких регионах страны, в то время как местные власти пытаются справиться с последствиями одного из сильнейших штормов за последние годы.



В северо-восточной китайской провинции Цзилинь шесть человек погибли и ещё четверо пропали без вести в воскресенье после проливных дождей, обрушившихся на этот регион. Власти эвакуировали из этой провинции уже более 19 тысяч человек и организовали для них 21 пункт временного размещения.



На данный момент стихийные бедствия, вызванные проливными дождями, уже привели к тому, что только за прошлый месяц число погибших и пропавших без вести достигло 147 человек. Между тем в Китае вызвал возмущение комментарий одного из чиновников о том, что другие города можно использовать в качестве защитного рва, чтобы спасти Пекин от наводнения.



Пользователи социальных сетей в Китае жёстко отреагировали на слова одного из местных представителей Компартии, который предположил, что город Чжочжоу и другие пострадавшие от наводнения районы рядом с Пекином следовало бы использовать в качестве защитного рва для столицы. Проще говоря, в этих комментариях рекомендовалось отводить дождевую воду в соседние города и использовать их в качестве дока, чтобы уменьшить ущерб Пекину — то есть спасти Пекин, но затопить несколько других городов.



Как сообщается, Чжочжоу при этом входит в число городов, которым был нанесён наибольший ущерб в результате нынешних стихийных бедствий в Китае. Тысячи жителей этого региона пострадали от наводнений, во время которых потоки воды уносили автомобили и автобусы, также были разрушены мосты и повреждены линии электропередач.



Дата выхода в эфир 06 августа 2023 года.