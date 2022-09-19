France 24: мощнейший за 70 лет — на Японию обрушился тайфун «Нанмадол»
ДЖЕЙМС СИММС, журналист: Это — крупнейший для Японии тайфун за последние 70 лет.
ДЖЕЙМС СИММС, журналист: Это — крупнейший для Японии тайфун за последние 70 лет.
Из-за тайфуна «Нанмадол» на юге и юго-западе Японии пострадали по меньшей мере 43 человека, сообщил телеканал NHK.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что российская и украинская стороны проведут обмен пленными в формате «всех на всех».
Жители Соледара в ДНР отказываются выполнять приказ украинских властей об эвакуации из города. Об этом сообщил корреспондент газеты New York Times Джеффри Геттлман.
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сбежал из Николаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова активистов.
Соглашение об оплате 25% поставок газа из России в рублях вступит в силу в ближайшее время, заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез.
Общее количество займов, выданных в августе 2022 года микрофинансовыми институтами, составило 2,85 млн. Об этом RT рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,5.
Доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер рассказала в беседе с RT о допустимом числе эпизодов острого респираторного заболевания (ОРЗ) в год для ребёнка, а также о том, как родителям защитить его от болезней в детском саду.
Тегеран выступает за прочное восстановление ядерной сделки в такой форме, которая бы не позволила Соединённым Штатам вновь выйти из неё в одностороннем порядке. Об этом в интервью CBS заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.
Поставляя оружие на Украину, Германия, по сути, отказывается от особых отношений с Россией. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что Вашингтон будут поддерживать Киев, сколько потребуется.
Секретарь Совета безопасности Россиии Николай Патрушев прибыл в Китай, в ходе визита будет обсуждаться укрепление двустороннего сотрудничества Москвы и Пекина в сфере безопасности.
Украинские войска обстреляли Стаханов из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Россиянам при пересечении границы Латвии предъявляют «вопиющие требования». Об этом сообщили в посольстве России в Риге.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что электричество отключилось в нескольких районах Запорожья после взрывов.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) для учащихся 5—9-х классов пройдут с 19 сентября по 24 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Украинские беженцы постоянно оскорбляют сотрудников немецких благотворительных организаций, сообщает издание MDR со ссылкой на слова сотрудницы одной из организаций.
Американский лидер Джо Байден в интервью CBS заявил, что пандемия коронавируса окончена.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости прокомментировал возможность проведения переговоров между российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Американский президент Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что Соединённые Штаты будут защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с Китаем.
Американский президент Джо Байден заявил, что ещё не принял решение по поводу участия в выборах главы государства в 2024 году.
Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева заявила, что, по данным на 1 января 2022 года, самый большой средний размер пенсии был зафиксирован в Чукотском автономном округе.
Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины при падении дерева из-за непогоды в Курске.
Глава общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин сообщил, что его автомобиль подорвался на мине и попал под обстрел по пути в Николо-Васильевский монастырь в ДНР.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе Жозе Альдо принял решение о завершении карьеры.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что объём параллельного импорта в 2022 году прогнозируется на уровне $20 млрд.
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Бывший президент США Билл Клинтон в интервью CNN заявил, что экс-президент России Борис Ельцин не верил в угрозу расширения НАТО на восток.
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Впервые за 67 лет «Милан», «Рома», «Ювентус» и «Интер» потерпели поражения в высшем дивизионе чемпионата Италии в один день.
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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что направил запрос своей российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой предоставить информацию о пострадавших при обстреле колонии в Еленовке украинских военнопленных.
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