NBC: жители западных регионов США страдают от опасных погодных коллизий

Сразу в нескольких штатах на Западе США населению и службам экстренного реагирования приходится сталкиваться с последствиями экстремальных погодных условий. На них обрушивается рекордная жара, пожары, наводнения, а теперь и оползни, создавая всё более опасные условия для жителей и добавляя работы спасателям, сообщает NBC News.
Этот год принёс сразу несколько экстремальных погодных явлений всего за несколько дней: рекордная жара, пожары, наводнения, а теперь ещё и оползни. Нестабильная погода на западе страны создаёт хаос, с которым приходится бороться службам быстрого реагирования, и ставит под угрозу тех, кто внезапно оказался в опасности.
СПАСАТЕЛЬ: Все эти машины застряли примерно на два фута глубиной в селевом потоке, который движется со скоростью 20 миль в час.
За пределами Лос-Анджелеса пожарные спасли более 50 человек, в том числе молодые семьи, которые внезапно оказались в ловушке и застряли среди обломков, когда оползень накрыл дорогу в каньоне.
ЖЕНЩИНА: Это было ужасающе.
Вслед за рекордной жарой, под влиянием тропического шторма Кей здесь образовались внезапные наводнения, которые затопили весь регион. Следствием этого стали поваленные деревья, затопленные районы и спасательные работы на дорогах.
От наводнений — к пожарам, практически без передышки. В засушливых регионах на западе страны бушует более 90 крупных лесных пожаров. Около 800 тысяч акров уже выжжено огнём, пока пожарные команды продолжают бороться, чтобы его победить.
МУЖЧИНА: Пламя достигало высоты 300 футов. Деревья взрывались.
Местных жителей эвакуирут целыми общинами, и за последние дни четыре человека погибли, пытаясь спастись от огня. А после этой аварии чуть не погибли трое пожарных,которые тоже пытались с ними бороться.
Запад пока не может даже отдохнуть от этого внезапного сезона экстремальных погодных явлений.
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