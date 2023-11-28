Reuters: Индия увеличит импорт коксующегося угля из России

Сокращение поставок из Австралии и высокие цены на коксующийся уголь подтолкнули Индию увеличить закупку более дешёвого российского сырья, сообщает Reuters. Дополнительным стимулом для индийских сталелитейных компаний стали обещания поставщиков предоставить скидку и возможность оплаты в рупиях.
Индия нарастит поставки российского коксующегося угля из-за сокращения поставок из Австралии и высоких цен, пишет Reuters со ссылкой на три правительственных источника и руководителя отрасли.
Как напоминает издание, Индия занимает второе место среди крупнейших производителей сырой стали. Ключевым материалом для этой отрасли является коксующийся уголь. Обычно более половины необходимого объёма в 70 млн тонн Индия закупала в Австралии, однако в последнее время наблюдаются проблемы с поставками. Кроме того, в прошлом месяце цены подскочили на 50% до $350 за метрическую тонну из-за простоев для техобслуживания, низких поставок из Квинсленда и замедления железнодорожных перевозок.
Два источника в правительстве рассказали Reuters, что Австралия заверила индийских партнёров в стабильных поставках, однако те стремятся диверсифицировать свой импорт. В прошлом году сталелитейные заводы попытались увеличить закупки угля в России, но тогда этому помешали жёсткие экономические санкции. Теперь же покупатели и поставщики наладили платёжный механизм, что позволит заводам закупать больше коксующегося угля.
В статье отмечается, что импорт из России обходится дешевле, а некоторые поставщики готовы ещё больше снизить цены. Скидки и платежи в рупиях стали дополнительным стимулом для государственных сталелитейных компаний Индии — так, Steel Authority of India (SAIL) ожидает в декабре четыре поставки по 75 тыс. тонн российского сырья.
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