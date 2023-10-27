WION: развитие торговли между Индией и Россией подтверждает формирование мощного партнёрства

Активное развитие торговли между Индией и Россией за последние несколько месяцев привело к впечатляющим показателям товарооборота, несмотря на массу сложностей в условиях жёстких западных санкций и обострившегося конфликта на Украине. Однако обе страны ищут новые пути для развития сотрудничества, внедряя инновационные альтернативные методы. Это свидетельствует о формировании мощного экономического партнёрства, передаёт WION.

Итак, в последние годы торговля между Индией и Россией развивалась по восходящей траектории — и её объёмы достигли впечатляющих 45 миллиардов долларов за период с апреля 2022 года по февраль 2023 года.



Однако продолжающийся украинский конфликт также привёл к тому, что эти отношения столкнулись с уникальными вызовами. На фоне этих сложностей обе страны продемонстрировали устойчивое стремление поддерживать свои торговые связи. Посмотрите наш следующий репортаж, чтобы узнать, как им удаётся это делать.



На фоне российско-украинского конфликта Индия превратилась в крупного торгового партнёра Кремля. И хотя недавнее решение России отклонить предложение Индии о торговых расчётах в рупиях, возможно, вызвало некоторую обеспокоенность, однако оно отражает существующий сложный геополитический ландшафт.



Россия с осторожностью относится к тому, чтобы предоставить какие-либо рычаги воздействия, которые могли бы быть использованы против её позиции в отношении украинского конфликта. И это объясняется тем, что Москва сталкивается с жёсткими западными санкциями.



Торговый дефицит — поскольку Индия импортирует в Россию больше, чем экспортирует, — стал ещё одним поводом для беспокойства. При этом введённые в отношении России санкции затруднили платёжные операции для представителей индийских деловых кругов.



Но несмотря на эти сложности, Индия и Россия активно изучают возможность использования новых торговых механизмов, которые не зависят от американского доллара или других западных валют. Эти инновационные подходы могут включать системы бартерных обменов или расчёты в нейтральных валютах, например, таких как дирхам.



Примечательно, что особое внимание привлекает импорт российских алмазов. Индия, которая является крупнейшим в мире импортёром алмазного сырья, остаётся ведущим клиентом для российских поставок.



И хотя некоторые критики утверждают, что это якобы косвенно способствует финансированию её участия в украинском конфликте, правительство Индии подчёркивает, что данная торговля имеет жизненно важное значение для индийской алмазной промышленности и для всех людей, которые за счёт этого получают средства к существованию.



Кроме того, Индия стремится диверсифицировать свои источники поставок алмазов, чтобы уменьшить зависимость от российских алмазов. Последняя статистика по торговле также указывает на рост торгового дефицита из-за увеличения импорта российской сырой нефти, что подчёркивает сложность ситуации.



В настоящее время Индия реализует ряд инициатив, направленных на увеличению экспорта в Россию. В частности, она стремится создать альтернативный торговый механизм и снизить зависимость от российского импорта.



В мире, где геополитическая динамика способна повлиять на торговые отношения, Индия и Россия демонстрируют свою приверженность укреплению двусторонних связей, несмотря на то что сталкиваются с огромными вызовами. При этом их инновационные решения и общая решимость преодолеть эти препятствия говорят о развитии мощного торгового партнёрства на международном уровне.



Репортаж бюро WION (World Is One).



Дата выхода в эфир 25 октября 2023 года.