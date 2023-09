New Indian Express: на саммите G20 Индия помогла России — и выступила против Китая

На встрече «Большой двадцатки» в Дели индийские власти оказали поддержку России, однако при этом сделали выпад в адрес другого партнёра по БРИКС — Китая. Как пишет The New Indian Express, Москва смогла благодаря усердной работе индийских дипломатов избежать осуждения в связи с Украиной, а вот Пекин столкнулся с рядом вызовов своей региональной гегемонии.

«Большая двадцатка» на саммите в Дели «смогла достичь исторического по масштабам консенсуса» в декларации по итогам мероприятия — и это во многом произошло благодаря Индии, которая сумела убедить западные страны воздержаться от включения в документ формулировок с осуждением действий России в отношении Украины, пишет The New Indian Express.



Как отмечает корреспондент издания, Москва ранее грозила заблокировать декларацию, если в ней не будет отражена российская позиция. Индийским дипломатам пришлось усердно поработать, дабы выработать компромиссный вариант декларации, — и в результате Россия «отделалась лёгким внушением», пишет журналист.



В свою очередь, Китай на саммите получил жёсткий ответ на свои «гегемонисткие амбиции», констатирует The New Indian Express. Как разъясняет корреспондент газеты, анонсированное на мероприятии создание нового экономического коридора, который свяжет Индию, Западную Азию и Европу, стало «прямым вызовом» китайской инициативе «Один пояс — один путь», которая ставит аналогичные цели. Поскольку США твёрдо поддерживают новый коридор, их близкий союзник Италия в ходе саммита решила отказаться от участия в китайском проекте, подчёркивает автор.



Кроме того, глава индийского правительства Нарендра Моди поспособствовал укреплению связей между США и Саудовской Аравией, организовав незапланированную встречу между американским президентом Джо Байденом и саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом в неформальной обстановке, говорится в материале NIE. Как напоминает издание, принц Саудовской Аравии до этого довольно долго отдалялся от США.



Моди также показал желание обеспечить интересы Индии на фоне растущего регионального влияния Пекина, проведя двусторонние встречи с бангладешским и маврикийским коллегами, пишет The New Indian Express. Ну а «вишенкой на торте» стали переговоры между индийским лиедром и президентом США: эта встреча чётко дала понять, на какой стороне выступает Дели в американо-китайском противостоянии, отмечает корреспондент издания.