Der Spiegel Оригинал

Der Spiegel: в проекте декларации саммита G20 нет прямого осуждения России за Украину

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Участники саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели согласовали совместную итоговую декларацию, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В тексте документа, ставшего предметом ожесточённых споров, отсутствует прямое осуждение спецоперации России на Украине. Кроме того, станы G20 призывают обеспечить беспрепятственные поставки зерна, продовольствия и удобрений как с Украины, так и из России.
Der Spiegel: в проекте декларации саммита G20 нет прямого осуждения России за Украину
АР

Главы государств и правительств, участвующие в саммите G20 в Нью-Дели, согласовали совместную итоговую декларацию, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Об этом объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Документ, ставший предметом ожесточённых споров в преддверии саммита, призван удовлетворить требования как России, так и Запада.

Согласно проекту, переданному изданию информационным агентством DPA, Москве удалось, в частности, избежать прямого осуждения военной спецоперации на Украине, присутствовавшего в прошлом году. Вместо этого в документе упоминаются только резолюции ООН. Учтены также требования России об ослаблении санкций. Например, в тексте документа говорится, что страны G20 призывают обеспечить «немедленную и беспрепятственную поставку зерна, продовольствия и удобрений/добавок из Российской Федерации и с Украины».

Со своей стороны, Запад согласовал формулировку, в соответствии с которой все государства должны воздерживаться от посягательств на территориальную целостность или политическую независимость других стран. В частности, критикуется «применение силы» для достижения «территориальных завоеваний» на Украине, однако «российская агрессия» при этом не упоминается, отмечает немецкий журнал. Также в тексте косвенно критикуются угрозы применения Россией ядерного оружия. «Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы», — подчёркивается в документе.

Компромисс был предложен Индией совместно с ЮАР, Бразилией и Индонезией. Двухдневный саммит G20 в Нью-Дели в субботу открыл премьер-министр Нарендра Моди.

Ранее делегации сообщали о жёстких разногласиях между участниками переговоров по поводу формулировок. Сообщалось, что против Запада выступает альянс Китая и России. Пекин считается важнейшим международным партнёром Москвы и до сих пор не осудил её военную спецоперацию на Украине. В связи с возникшими разногласиями вопрос о том, будет ли, как обычно, принято совместное итоговое заявление участников, вызывал сомнения, заключает немецкий журнал Der Spiegel.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Der Spiegel Германия Европа
теги
G20 дипломатия Запад зерно Индия ООН переговоры Россия санкции спецоперация России на Украине Украина ядерная угроза ядерное оружие
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров