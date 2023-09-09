Der Spiegel: в проекте декларации саммита G20 нет прямого осуждения России за Украину

Участники саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели согласовали совместную итоговую декларацию, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В тексте документа, ставшего предметом ожесточённых споров, отсутствует прямое осуждение спецоперации России на Украине. Кроме того, станы G20 призывают обеспечить беспрепятственные поставки зерна, продовольствия и удобрений как с Украины, так и из России.

Главы государств и правительств, участвующие в саммите G20 в Нью-Дели, согласовали совместную итоговую декларацию, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Об этом объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Документ, ставший предметом ожесточённых споров в преддверии саммита, призван удовлетворить требования как России, так и Запада.

Согласно проекту, переданному изданию информационным агентством DPA, Москве удалось, в частности, избежать прямого осуждения военной спецоперации на Украине, присутствовавшего в прошлом году. Вместо этого в документе упоминаются только резолюции ООН. Учтены также требования России об ослаблении санкций. Например, в тексте документа говорится, что страны G20 призывают обеспечить «немедленную и беспрепятственную поставку зерна, продовольствия и удобрений/добавок из Российской Федерации и с Украины».

Со своей стороны, Запад согласовал формулировку, в соответствии с которой все государства должны воздерживаться от посягательств на территориальную целостность или политическую независимость других стран. В частности, критикуется «применение силы» для достижения «территориальных завоеваний» на Украине, однако «российская агрессия» при этом не упоминается, отмечает немецкий журнал. Также в тексте косвенно критикуются угрозы применения Россией ядерного оружия. «Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы», — подчёркивается в документе.

Компромисс был предложен Индией совместно с ЮАР, Бразилией и Индонезией. Двухдневный саммит G20 в Нью-Дели в субботу открыл премьер-министр Нарендра Моди.

Ранее делегации сообщали о жёстких разногласиях между участниками переговоров по поводу формулировок. Сообщалось, что против Запада выступает альянс Китая и России. Пекин считается важнейшим международным партнёром Москвы и до сих пор не осудил её военную спецоперацию на Украине. В связи с возникшими разногласиями вопрос о том, будет ли, как обычно, принято совместное итоговое заявление участников, вызывал сомнения, заключает немецкий журнал Der Spiegel.