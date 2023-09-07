Bloomberg: Индия успешно идёт по канату многосоюзности

Индия при Нарендре Моди весьма успешно лавирует между разными союзами, пишет Bloomberg. Она входит и в одни союзы с США, и развивает отношения с Россией и Китаем. Однако при обострении международной геополитической ситуации этой ловкости может прийти конец, предупреждает автор статьи.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди почти за десять лет своей работы не только стал доминировать на внутриполитической сцене Индии, но и намерен укрепить её позиции на международной арене, пишет Bloomberg. Он воспринимает Индию как шарнир между Вашингтоном и Пекином, который способен ни к кому не прислоняться и вести собственную политику с опорой на свои национальные интересы, чтобы выстроить свою экономику и претендовать на глобальную роль, отмечает автор статьи.

По словам источников издания, Индия пытается воспользоваться ростом конкуренции между США и Китаем и спецоперацией на Украине. Так, Индия отказалась осудить Россию или присоединиться к международным санкциям, она покупает российскую нефть и оружие. При этом Нью-Дели укрепляет военные связи с США. Индия, с одной стороны, входит в группу безопасности с США, Японией и Австралией, а с другой — в блок БРИКС.

Главный дипломат Индии, министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, сравнил внешнюю политику своей страны с жонглированием. Он отметил, что здесь работают не просто подсчёты, но дальновидное планирование.

Сейчас Индия находится в геополитически выгодной позиции, США и их союзники видят в ней важный противовес Китаю, пишет автор статьи. Технологические компании, такие как Apple, переезжают в Индию, заинтересованные в растущем среднем классе в самой густонаселённой стране мира. А развивающиеся геополитические державы на Глобальном Юге рассматривают Индию как ключевого партнёра в привлечении богатых стран к борьбе с глобальными проблемами вроде потепления климата.

За последние девять месяцев Моди и приглашал российских инвесторов вкладываться в сталелитейную промышленность Индии, и обедал как в Белом доме, так и в Елисейском дворце. Президент Джо Байден подтвердил, что Индия и США являются «одними из самых близких партнёров в мире», а Путин только на прошлой неделе расхваливал «особо привилегированное стратегическое партнёрство» с Индией. «Индия довольно хорошо идёт по канату многосоюзности», — сказал политолог Милан Вайшнав.

Но индийские чиновники отмечают, что придерживаться такой позиции весьма сложно и любой серьёзный кризис, например конфликт на Тайване, может её разрушить. К примеру, трудности проявились на саммите БРИКС в ЮАР, когда Индия выступила против расширения группы, опасаясь, что она превратится в прокитайский блок. Однако большинство в итоге встало на сторону Си Цзиньпина, и Индии пришлось согласиться. Эксперты предрекают, что эта ситуация скажется на внешнеполитическом весе страны. Политологи предсказывают, что из-за противодействия Китая и саммит «Большой двадцатки» в Индии может впервые закончиться без совместного коммюнике.

Для России расширение БРИКС даёт надежду на то, что позиция Москвы получит большую поддержку — или по крайней мере меньшее сопротивление — на саммите «Большой двадцатки», пишет автор статьи. И это будет не очень хорошей новостью ни для Украины, ни для её союзников.

При этом западные страны отмечают, что считают Индию своим партнёром. Германия, Франция и Испания вместе с Индией создают подводные лодки и развивают сотрудничество в торговле и технологиях. «Индия — единственная страна в Индо-Тихоокеанском регионе, обладающая экономическим и военным потенциалом — и, что немаловажно, волей, — чтобы противостоять растущей напористости Китая», — пишет автор статьи.

Моди уже предпринял решительные действия в отношении Китая, в том числе запретил приложения для смартфонов, затруднил инвестиции и отверг флагманский глобальный инфраструктурный проект Си — инициативу «Один пояс — один путь». Индия лоббирует принятие Африканского союза в «Большую двадцатку» — этот шаг не нравится Китаю, но находит поддержку у ЕС и подпитывает позиции Моди как лидера глобального Юга.

«Мировой порядок сегодня двойственный, и Индия подстраховывает свои ставки до тех пор, пока не появится явный победитель в нынешней геополитической гонке, — приводит издание слова политолога Свасти Рао. — Многосторонний подход можно считать эгоистичным, но, на мой взгляд, Индия пытается воспользоваться неопределённостью, чтобы поставить свои национальные интересы на первое место, и мировое сообщество это понимает».

Но если произойдут шоковые события, например ухудшение ситуации на Украине или всплеск напряжённости из-за Тайваня, Индии станет ещё сложнее придерживаться такой позиции. Её география — стратегический актив, который хотели бы использовать западные союзники.

Есть противники у Моди и внутри страны, которые не довольны даже лозунгом ближайшей «Большой двадцатки»: «Одна Земля, одна семья, одно будущее». В следующем году в Индии должны состояться выборы, на которых, как ожидается, партия Моди снова победит. Поэтому эксперты считают, что использование санскрита на G20, статуи Шивы и логотип «Большой двадцатки» в виде цветка лотоса, который также является предвыборным символом партии Моди, — всё это свидетельствует, что саммит — это часть его предвыборной программы. Кроме того, Моди указывают на случаи религиозного насилия, нарушения прав человека, от чего сам он отмахивается.

В любом случае Индию стала гораздо меньше беспокоить критика со стороны других стран как по вопросу внутренней политики, так и во внешнеполитических проблемах. «Мы — страна с населением 1,4 миллиарда человек и пятая по величине экономика, — приводит Bloomberg слова министра иностранных дел Индии. — Если вы занимаете позицию и говорите это уверенно, люди это принимают. Но если вы не займёте свою позицию и будете колебаться, мир загонит вас в угол».