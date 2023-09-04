L’Echo: автор термина БРИКС предупредил о об угрозе влиянию Запада в связи с расширением блока

Расширение БРИКС вызывает тревогу, поскольку грозит новой поляризацией мира, заявил автор аббревиатуры БРИК, экономист Джим О'Нил в интервью L’Echo. По мнению эксперта, до сих пор новый блок играл, скорее, символическую роль, однако его расширение в перспективе может поставить под угрозу влияние «Большой семёрки».

До сих пор группа БРИКС имела в основном символическое значение, однако её расширение может привести к новому витку противостояния между Западом и членами нового блока, заявил автор аббревиатуры БРИК, экономист Джим О'Нил в интервью L’Echo. Эта перспектива внушает эксперту беспокойство, поскольку мировым державам в будущем придётся сотрудничать для решения глобальных проблем.

Пока же внутри блока существует множество противоречий. Самая большая проблема, по мнению О’Нила, — это соперничество между Индией и Китаем. По иронии судьбы, обе страны неуклонно приобретают всё большее значение в мировой экономике и вместе с Соединёнными Штатами образуют трио стран, которые действительно будут иметь вес в ближайшие годы, отмечает собеседник издания. Уже одним своим размером обе страны могут увлечь за собой остальной мир, уверен экономист. Однако обрести взаимное доверие после десятилетий напряжённости им будет непросто, считает специалист.

Логику расширения БРИКС нельзя назвать чисто экономической, полагает О’Нил. В противном случае, первым кандидатом на включение стала бы Индонезия, а не Иран. При этом согласие всех членов блока на принятие Тегерана демонстрирует, что Китай и Россия имеют в группе большее влияние, чем можно было предположить.

В то же время О'Нил считает крайне важным вступление в БРИКС Саудовской Аравии. Будучи лидером в производстве и экспорте нефти, королевство может подтолкнуть мир к расчёту за продажи чёрного золота в валюте, отличной от доллара, отмечает экономист. Тем не менее создание реальной альтернативы господству американского доллара посредством общего Центрального банка стран БРИКС, по мнению экономиста, является довольно туманной перспективой.

Тем не менее усиление влияния БРИКС должно внушать Западу беспокойство, полагает О’Нил. «Если мы ничего не изменим в глобальном управлении, мы, вероятно, увидим, что другие страны присоединятся к БРИКС. Когда такие страны, как Индонезия, Мексика и Турция, сделают решительный шаг, на долю БРИКС будет приходиться гораздо большая доля мирового ВВП, чем на долю «Большой семёрки», — предупреждает эксперт.