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«Индия» — это про колониальное рабство»: власти намерены вернуть стране древнее название — Бхарат

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Власти Индии собираются вернуть стране название «Бхарат», сообщает The Economic Times. Соответствующий вопрос может быть поднят на специальной парламентской сессии в конце сентября. По словам политиков, название «Индия», данное стране Великобританией, напоминает им о колониальном прошлом, с которым они не хотят иметь ничего общего.
«Индия» — это про колониальное рабство»: власти намерены вернуть стране древнее название — Бхарат
AP

Правительство Индии намерено вернуть стране название «Бхарат», сообщает The Economic Times. Резолюция об изменении официального названия будет рассмотрена на специальной сессии парламента, которая пройдёт с 18 по 22 сентября.

В поддержку соответствующего проекта выступило подавляющее большинство индийских политиков. Основной причиной переименования стало патриотическое стремление оборвать все связи с колониальным прошлым. По мнению депутатов парламента, название «Индия» является символом «колониального рабства» и «должно быть исключено из Конституции страны». Как подчёркивает издание, именно Великобритания переименовала Бхарат в Индию, когда сделала её своей колонией.

Как отмечает The Economic Times, Бхарат — это древнее название страны, являющееся официальным названием Индии на языке хинди. Своё желание сохранить подобное историческое наследие выразил известный индийский политический активист Мохан Бхагват: «Наша страна испокон веков называлась Бхаратом. Каким бы ни был язык, название остаётся неизменным». К нему присоединился и министр электроники и информационных технологий Индии Раджив Чандрасекар, заявив, что «эта страна — Бхарат, в этом не должно быть никаких сомнений».

Хотя официально изменения ещё не были приняты, политические деятели Индии уже активно используют новое название в официальных документах. По словам лидера конгресса Джайрам Рамеш, официальные приглашения на ужин G20 от президента Индии были отправлены уже от имени «президента Бхарата», а не «президента Индии».

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источник
Economic Times Индия Азия
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