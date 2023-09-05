«Индия» — это про колониальное рабство»: власти намерены вернуть стране древнее название — Бхарат

Власти Индии собираются вернуть стране название «Бхарат», сообщает The Economic Times. Соответствующий вопрос может быть поднят на специальной парламентской сессии в конце сентября. По словам политиков, название «Индия», данное стране Великобританией, напоминает им о колониальном прошлом, с которым они не хотят иметь ничего общего.
Правительство Индии намерено вернуть стране название «Бхарат», сообщает The Economic Times. Резолюция об изменении официального названия будет рассмотрена на специальной сессии парламента, которая пройдёт с 18 по 22 сентября.
В поддержку соответствующего проекта выступило подавляющее большинство индийских политиков. Основной причиной переименования стало патриотическое стремление оборвать все связи с колониальным прошлым. По мнению депутатов парламента, название «Индия» является символом «колониального рабства» и «должно быть исключено из Конституции страны». Как подчёркивает издание, именно Великобритания переименовала Бхарат в Индию, когда сделала её своей колонией.
Как отмечает The Economic Times, Бхарат — это древнее название страны, являющееся официальным названием Индии на языке хинди. Своё желание сохранить подобное историческое наследие выразил известный индийский политический активист Мохан Бхагват: «Наша страна испокон веков называлась Бхаратом. Каким бы ни был язык, название остаётся неизменным». К нему присоединился и министр электроники и информационных технологий Индии Раджив Чандрасекар, заявив, что «эта страна — Бхарат, в этом не должно быть никаких сомнений».
Хотя официально изменения ещё не были приняты, политические деятели Индии уже активно используют новое название в официальных документах. По словам лидера конгресса Джайрам Рамеш, официальные приглашения на ужин G20 от президента Индии были отправлены уже от имени «президента Бхарата», а не «президента Индии».
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