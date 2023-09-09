BFM TV: саммит G20 в Индии стартует в атмосфере разногласий

Саммит лидеров «Большой двадцатки» в Нью-Дели начинается на фоне глубоких разногласий по ситуации на Украине и потеплению климата, сообщает BFM TV. В отсутствие Владимира Путина и Си Цзиньпина президент США Джо Байден намерен укрепить связи с Индией и показать, что ежегодные встречи остаются главной площадкой для мирового экономического сотрудничества.

В Нью-Дели начинает работу двухдневный саммит «Большой двадцатки», на котором премьер-министр Индии Нарендра Моди надеется продемонстрировать растущее дипломатическое влияние своей страны, способствуя диалогу между мировыми лидерами по вопросам Украины и потепления климата, пишет BFM TV. Глубокие разногласия между участниками встречи по российской спецоперации, отказу от ископаемого топлива и реорганизации долга осложняют принятие итоговой декларации в воскресенье.

Как рассказывает издание, США укрепляют связи с Индией для противостояния Китаю, в то время как Нью-Дели хочет стать важным игроком на международной арене. В то же время страны расходятся по вопросу соблюдения прав человека, а также в отношении к России: Индия не присоединилась к западным санкциям после начала СВО.

Си Цзиньпин и Владимир Путин не приедут на саммит в Нью-Дели — вместо них делегации возглавят премьер-министр Китая Ли Цян и глава МИД России Сергей Лавров. В отсутствие коллег на передний план выйдет Джо Байден. Его визит в Индию пришёлся на переломный момент для поисков союзников на фоне украинского кризиса, тогда как Китай наращивает своё влияние и всё больше оспаривает доминирование Вашингтона. Американский президент намерен воспользоваться саммитом и продемонстрировать, что, несмотря на разногласия, G20 остаётся главной площадкой для мирового экономического сотрудничества.

Французский телеканал указывает, что страны «Большой двадцатки» не сходятся во взглядах на российскую спецоперацию. Многие развивающиеся страны больше обеспокоены растущими ценами на зерно, чем дипломатическим осуждением поведения Москвы. Накануне саммита во время совещаний министров Нарендра Моди безуспешно прилагал усилия для преодоления разногласий среди лидеров G20, чтобы заняться острыми мировыми проблемами — в частности, реструктуризацией мирового долга и сдерживанием роста цен на основные продукты питания, пишет BFM TV.