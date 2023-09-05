Bild: из-за чёрной повязки на глазу Шольцу приходится терпеть насмешки соратников

Олаф Шольц вернулся к исполнению обязанностей канцлера Германии после серьёзного падения во время пробежки — и теперь ему приходится защищать травмированный правый глаз с помощью чёрной повязки, пишет Bild. По данным источников, ушибленный глаз выглядит «настолько ужасно, что даже те, кого совсем не заботит собственная внешность, крайне неохотно стали бы показывать его на публике». Как отмечает издание, из-за повязки Шольцу приходится терпеть «лёгкие насмешки со стороны своих ближайших соратников».

В понедельник Олаф Шольц вернулся в ведомство федерального канцлера после серьёзного падения во время пробежки на выходных — и теперь ему приходится защищать травмированный правый глаз. Кроме того, на лице у Шольца имеется несколько ссадин. Официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что канцлер будет носить на глазу чёрную повязку в течение двух недель, пишет Bild.

Правительство не намерено раскрывать причины падения канцлера в субботу. Однако очевидцы происшествия рассказали Bild, что во время пробежки Шольц на мгновение потерял концентрацию. Он споткнулся, упал и ударился лицом прямо об асфальт. Падение произошло так быстро, что никто из сопровождавших его телохранителей не успел среагировать. «Это было неуклюже», — отметил очевидец.

Шольц совершает пробежки три раза в неделю, пытаясь таким образом поддерживать себя в форме. Однако он начал заниматься спортом — бегом и греблей — только тогда, когда ему было чуть за 50. В детстве и юности он по возможности избегал занятий физкультурой.

В молодости Шольц не научился правильно падать и балансировать при спотыкании. Это может служить объяснением тому, что он не попытался удержаться на ногах за счёт компенсирующих движений рук. «Если бы это произошло в лесу, ситуация была бы намного опаснее, потому что, например, валявшаяся рядом ветка могла пронзить ему глаз», — отмечает издание.

Канцлеру немедленно оказали медицинскую помощь и доставили в госпиталь бундесвера в Берлине. Там врачи осмотрели рану и установили: есть только внешнее повреждение, глаз и кость целы. Единственный совет врачей: постоянно охлаждать ушиб.

Как утверждает издание, у Шольца сильный отёк века, однако глаз закрыт не полностью. По словам представителя правительства, опасность потерять зрение канцлеру не грозит. Шольц может видеть. Когда он остаётся один, то снимает повязку с глаза и охлаждает отёк пакетами со льдом, которые теперь всегда носит с собой. Глаз защищает только чёрная повязка.

По данным источников, красно-синий ушиб Шольца выглядит «настолько ужасно, что даже те, кого совсем не заботит собственная внешность, крайне неохотно стали бы показывать его на публике».

Кроме того, Шольц представляет Германию в качестве главы правительства — синяк под глазом, «как после драки в баре», не лучшая картина. Альтернативой повязке на глаз могли бы стать пластыри или марлевая повязка. Но они вредны для повреждённой кожи.

Идея надеть чёрную повязку пришла в голову самому Шольцу. Для более спокойного заживления Шольц не стал замазывать ссадины вокруг повязки на глазу.

Как отмечает газета, в ближайшие дни кожа вокруг глаз, вероятно, «заиграет всеми цветами: сначала красным, затем синим, зелёным, жёлтым и коричневым». Поэтому в ведомстве федерального канцлера предполагают, что Шольц встретится с президентом США Джо Байденом и другими главами государств и правительств на саммите G20 в Нью-Дели, который состоится в ближайшие выходные, с повязкой на глазу.

По данным источников, несмотря на то, что Шольц может спокойно продолжать исполнять свои обязанности на посту канцлера, ему приходится терпеть «лёгкие насмешки со стороны своих ближайших соратников».

Когда в понедельник один из его приближённых увидел его в ведомстве канцлера с повязкой на глазу, он воскликнул: «О капитан! Мой капитан!» Кроме того, Шольцу уже не раз приходилось слышать пословицу «Среди слепых одноглазый — король», передаёт Bild.