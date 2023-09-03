N-TV: «несчастный случай» на пробежке — Шольц отменил предвыборные мероприятия из-за синяков

Канцлер Германии Олаф Шольц отменил поездку в федеральную землю Гессен в воскресенье для участия в мероприятиях в рамках предвыборной кампании социал-демократов, передаёт N-TV. Как сообщили в правительстве ФРГ, в субботу с Шольцем произошёл «несчастный случай во время занятий спортом». Во время утренней пробежки канцлер упал и ударился лицом.

Канцлер Германии Олаф Шольц отменил мероприятие в Гессене, запланированное на воскресенье, из-за спортивной травмы. Как сообщила официальный представитель федерального правительства Германии, Шольц упал во время пробежки и ударился лицом, пишет N-TV.

По словам представителя правительства, с Шольцем произошёл «несчастный случай во время занятий спортом», в результате которого он получил ушибы лица. Уже с понедельника канцлер намерен придерживаться своего графика. Следующим мероприятием Шольца, согласно его официальному расписанию, станет ежегодный приём католической церкви в понедельник.

Шольц должен был прибыть в воскресенье в Гессен для участия в мероприятиях в рамках предвыборной кампании Социал-демократической партии Германии (СДПГ). По данным СМИ, он собирался сопровождать министра внутренних дел и кандидата от СДПГ на должность премьер-министра федеральной земли Нэнси Фезер в Бад-Хомбург. Выборы в земельный парламент Гессена состоятся 8 октября.

Кроме того, в воскресенье Шольц планировал посетить ещё один гессенский город, Херинген, чтобы присутствовать на мероприятии по случаю 25-летней годовщины деятельности своего коллеги по партии, председателя комитета бундестага по внешней политике Михаэля Рота. В рамках мероприятия, на которое было приглашено более 130 гостей, Шольц также должен был ответить на вопросы граждан.

«В субботу с канцлером произошёл несчастный случай во время занятий спортом, он чувствует себя не очень хорошо, и, к сожалению, все мероприятия приходится отменить, в том числе его визит в Херинген», — прокомментировал случившееся Рот.

Как утверждает издание, пять лет назад на мероприятии в Дюссельдорфе Шольц заявил, что совершает пробежку два-три раза в неделю. По его словам, на это его сподвигла жена. Его «утренние круги» даже вписаны в его плотный график. В своём профиле на сайте СДПГ он отмечает, что сегодня совершает пробежки «так часто, как это возможно». При этом лучшим способом расслабиться он всё ещё считает хороший ужин. Шольц также активно занимается другими видами спорта: в профиле указано, что он любит кататься на велосипеде и уже много лет занимается греблей, передаёт N-TV.