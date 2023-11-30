Никто в США никогда не признает, что все теории Запада касательно украинского конфликта оказались неверны, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Deep Dive. Россия не слаба, её экономика работает лучше западных, а Путин сильнее, чем когда-либо. Россия достигла своих целей и не собирается наступать на Европу — теперь ей остаётся только ждать, пока Запад признает поражение.

Вы знаете, что никто в Вашингтоне никогда не признает, что они были не правы в чём-либо. Все их основные предположения оказались неверны. «Россия слаба» — нет, Россия не слаба. «Если мы окажем достаточное давление на русских, они свергнут Путина» — чушь. Сейчас он сильнее, чем когда-либо. Российская экономика работает блестяще, гораздо лучше, чем наши западные экономики.

В начале всего этого процесса российские вооружённые силы были слишком малы для той войны, которая предстала перед Россией. Но опять же не забывайте, что русские не ожидали от нас такой реакции. Они действительно думали, что мы будем вести с ними переговоры, они хотели избежать войны. Когда они наконец поняли, что всё не так, им потребовалось шесть-семь месяцев, чтобы нарастить свои силы. Сегодня они более мощные и более боеспособные, чем когда-либо с 1980-х годов.

И повторю ещё раз: они не хотят вторгаться в Восточную Европу. Это распространённый миф. Недавно я общался с немцами, и они отметили, что министр обороны Германии говорит: «Мы, немцы, теперь должны готовиться к войне! Поэтому нам придётся потратить много денег на восстановление старой армии». И я ответил, что, во-первых, им не нужна «старая армия», потому что это неправильный подход к будущему. А во-вторых, где доказательства? Если бы русские хотели продвигаться на Запад, они бы уже давно это сделали. А они этого не делают — значит, они не хотят идти на Запад.

Они хотят вернуться к нормальной жизни и вести дела как раньше. Это мы им не даём. И мы говорим Зеленскому: «Мы хотели бы, чтобы ты взял на себя ответственность за эту катастрофу». Я уверен, что Зеленский отвечает: «Послушайте, вы же сами сказали мне, что гарантируете победу, а теперь хотите, чтобы я взял на себя вину за всё то, что пошло не так, притом что всё произошло по вашей же вине». Знаете, я думаю, что в конечном итоге он сядет на самолёт и улетит куда-нибудь, если вообще выживет. И как я уже говорил другим людям, мне кажется, что рано или поздно он всё равно закончит с киркой в голове.

Дата выхода в эфир 30 ноября 2023 года.