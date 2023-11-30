Washington Post Оригинал

WP: американские деньги для Украины на самом деле остаются в США

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Американские средства, которые выделяются для Украины, на самом деле нельзя назвать помощью, пишет The Washington Post. Дело в том, что Штаты передают Украине старое оружие, а на выделяемые деньги строят для себя новое. Таким образом, они создают рабочие места, загружают производственные линии, модифицируют свою же армию.
WP: американские деньги для Украины на самом деле остаются в США
AP

 

Колумнист The Washington Post Марк Тиссен открыл «самый сокровенный секрет» военной помощи США Украине: большая часть выделяемых денег на самом деле тратится внутри США и идёт на переоснащение американской армии. Он вместе с коллегами провёл исследование, результаты которого показали, что как минимум на 117 американских предприятиях производится оружие в рамках помощи Украине. Вот только самой Украине отправляют старую технику, а на выделяемые деньги рабочие по всей Америке создают новые вооружения для американской армии. Так что из $68 млрд всей помощи, которую одобрил конгресс для Украины, почти 90% денег останутся в Штатах.
 
Вот только сами американские политики об этом молчат. Так, сенатор от штата Огайо Вэнс поддержал пикет рабочих завода в Толедо, но не поддерживает рабочих такого же завода, где собираются танки Abrams. Всё это связано с началом предвыборной гонки, во время которой ведущие политики борются за голоса представителей рабочего класса.
 
При этом, по словам автора статьи, выделение помощи Украине как раз напрямую способствует вливанию денег в заводы по всей Америке, что создаёт рабочие места и возможности для местного бизнеса от магазинов до ресторанов в городах вокруг заводов. Плюсом идёт производство мелких товаров и медикаментов, а также боеприпасов.
 
«Другими словами, как и в случае с иностранной военной помощью, наша помощь Украине не только создаёт рабочие места в США, но и оживляет нашу опасно атрофированную оборонно-промышленную базу», — пишет автор статьи. В октябре сенатор Вэнс говорил, что «состояние американской оборонно-промышленной базы — это национальный скандал. Её восстановление является одним из наших самых неотложных приоритетов».
 
Например, с 2005 года Штаты не создали ни одной новой зенитной ракеты Stinger. Связано это с тем, что в основном боевые действия проводились против террористов, а у них нет реактивных истребителей, для поражения которых нужны такие ракеты. Теперь же около 1400 таких ракет отправили на Украину, и Штаты будут производить новые ракеты для себя на сумму $624,6 млн. Если бы войны на Украине не было, то производство Stinger так бы и простаивало — возможно, до военных действий из-за Тайваня, пишет автор статьи.
 
Ещё ряд видов вооружений Штаты просто не производили бы, если бы не нужно было помогать Украине. «Одним из наиболее шокирующих примеров упадка нашей оборонно-промышленной базы стала наша борьба за производство относительно простого боеприпаса: 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Эти снаряды будут пользоваться большим спросом в любом конфликте, в котором участвуют Соединённые Штаты», — пишет автор статьи. Украина выпускает от 6000 до 8000 таких снарядов в день, а Израиль заказывает их десятками тысяч. Но до начала российской спецоперации на Украине США производили менее 15 тыс. таких снарядов в месяц. Сейчас Пентагон намерен увеличить это количество до 100 тыс. в месяц.
 
Но из-за ослабления производственных мощностей, в том числе из-за нехватки станков, достигнуть этой планки Штаты смогут только через два года, пишет издание. «Даже в этом случае объём производства в США в 2025 году, скорее всего, не будет соответствовать объёму производства в России в 2024 году. Но если бы не наша помощь Украине, роста производства в США не произошло бы», — пишет автор статьи.
 
К тому же западные страны зачастую отправляют Украине свои старые вооружения, а себе закупают новые, происходит модернизация Вооружённых сил США. «Из-за бюджетного давления на армию она не сможет позволить себе необходимую модернизацию техники сама по себе», — отмечают эксперты. А передавая Киеву устаревшее оружие, Пентагон получит взамен более современное вооружение.
 
Но не только сами США, а также их союзники отдают Украине старое советское оружие и покупают взамен новое американское. Например, Польша отправила на Украину 250 старых советских и немецких танков и взамен подписала сделку на сумму $4,75 млрд на закупку 250 танков M1A2 Abrams, которые будут производиться на заводе в Огайо. То же с вертолётами: Польша отправила Украине свои Ми-24 советского производства, вместо которых закупит 96 американских вертолётов Apache.
 
Эксперты отмечают, что большая часть финансов, которые выделяются для Украины, остаются в Штатах, поэтому даже неправильно называть эти суммы «помощью».
 
Но американские политики не хотят это признавать. «Производство оружия в Огайо — это хорошо. Знаешь, что лучше? Использовать его для собственной защиты, а не отправлять в коррумпированную денежную яму в Восточной Европе», — сказал сенатор Вэнс.
 
«Соединённые Штаты не могут вмешиваться в каждый конфликт по всему миру», — сказал сенатор Тубервиль. «Мы занимаем по триллиону долларов каждые полгода, и самая большая угроза нашей национальной безопасности — наш растущий государственный долг», — приводит The Washington Post позицию противников помощи Украине.

 

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