WP: американские деньги для Украины на самом деле остаются в США

Американские средства, которые выделяются для Украины, на самом деле нельзя назвать помощью, пишет The Washington Post. Дело в том, что Штаты передают Украине старое оружие, а на выделяемые деньги строят для себя новое. Таким образом, они создают рабочие места, загружают производственные линии, модифицируют свою же армию.

Колумнист The Washington Post Марк Тиссен открыл «самый сокровенный секрет» военной помощи США Украине: большая часть выделяемых денег на самом деле тратится внутри США и идёт на переоснащение американской армии. Он вместе с коллегами провёл исследование, результаты которого показали, что как минимум на 117 американских предприятиях производится оружие в рамках помощи Украине. Вот только самой Украине отправляют старую технику, а на выделяемые деньги рабочие по всей Америке создают новые вооружения для американской армии. Так что из $68 млрд всей помощи, которую одобрил конгресс для Украины, почти 90% денег останутся в Штатах.

Вот только сами американские политики об этом молчат. Так, сенатор от штата Огайо Вэнс поддержал пикет рабочих завода в Толедо, но не поддерживает рабочих такого же завода, где собираются танки Abrams. Всё это связано с началом предвыборной гонки, во время которой ведущие политики борются за голоса представителей рабочего класса.

При этом, по словам автора статьи, выделение помощи Украине как раз напрямую способствует вливанию денег в заводы по всей Америке, что создаёт рабочие места и возможности для местного бизнеса от магазинов до ресторанов в городах вокруг заводов. Плюсом идёт производство мелких товаров и медикаментов, а также боеприпасов.

«Другими словами, как и в случае с иностранной военной помощью, наша помощь Украине не только создаёт рабочие места в США, но и оживляет нашу опасно атрофированную оборонно-промышленную базу», — пишет автор статьи. В октябре сенатор Вэнс говорил, что «состояние американской оборонно-промышленной базы — это национальный скандал. Её восстановление является одним из наших самых неотложных приоритетов».

Например, с 2005 года Штаты не создали ни одной новой зенитной ракеты Stinger. Связано это с тем, что в основном боевые действия проводились против террористов, а у них нет реактивных истребителей, для поражения которых нужны такие ракеты. Теперь же около 1400 таких ракет отправили на Украину, и Штаты будут производить новые ракеты для себя на сумму $624,6 млн. Если бы войны на Украине не было, то производство Stinger так бы и простаивало — возможно, до военных действий из-за Тайваня, пишет автор статьи.

Ещё ряд видов вооружений Штаты просто не производили бы, если бы не нужно было помогать Украине. «Одним из наиболее шокирующих примеров упадка нашей оборонно-промышленной базы стала наша борьба за производство относительно простого боеприпаса: 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Эти снаряды будут пользоваться большим спросом в любом конфликте, в котором участвуют Соединённые Штаты», — пишет автор статьи. Украина выпускает от 6000 до 8000 таких снарядов в день, а Израиль заказывает их десятками тысяч. Но до начала российской спецоперации на Украине США производили менее 15 тыс. таких снарядов в месяц. Сейчас Пентагон намерен увеличить это количество до 100 тыс. в месяц.

Но из-за ослабления производственных мощностей, в том числе из-за нехватки станков, достигнуть этой планки Штаты смогут только через два года, пишет издание. «Даже в этом случае объём производства в США в 2025 году, скорее всего, не будет соответствовать объёму производства в России в 2024 году. Но если бы не наша помощь Украине, роста производства в США не произошло бы», — пишет автор статьи.

К тому же западные страны зачастую отправляют Украине свои старые вооружения, а себе закупают новые, происходит модернизация Вооружённых сил США. «Из-за бюджетного давления на армию она не сможет позволить себе необходимую модернизацию техники сама по себе», — отмечают эксперты. А передавая Киеву устаревшее оружие, Пентагон получит взамен более современное вооружение.

Но не только сами США, а также их союзники отдают Украине старое советское оружие и покупают взамен новое американское. Например, Польша отправила на Украину 250 старых советских и немецких танков и взамен подписала сделку на сумму $4,75 млрд на закупку 250 танков M1A2 Abrams, которые будут производиться на заводе в Огайо. То же с вертолётами: Польша отправила Украине свои Ми-24 советского производства, вместо которых закупит 96 американских вертолётов Apache.

Эксперты отмечают, что большая часть финансов, которые выделяются для Украины, остаются в Штатах, поэтому даже неправильно называть эти суммы «помощью».

Но американские политики не хотят это признавать. «Производство оружия в Огайо — это хорошо. Знаешь, что лучше? Использовать его для собственной защиты, а не отправлять в коррумпированную денежную яму в Восточной Европе», — сказал сенатор Вэнс.

«Соединённые Штаты не могут вмешиваться в каждый конфликт по всему миру», — сказал сенатор Тубервиль. «Мы занимаем по триллиону долларов каждые полгода, и самая большая угроза нашей национальной безопасности — наш растущий государственный долг», — приводит The Washington Post позицию противников помощи Украине.