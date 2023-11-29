CNN: Россия превратила преимущество западного «умного» оружия в уязвимость

«Брешь в броне», предоставленной странами НАТО, стала проблемой для Киева, пишет CNN. Как поясняет издание, Россия с помощью своих средств РЭБ сумела превратить технологическое преимущество отправленного на Украину арсенала западного «умного» оружия в уязвимость.

После почти шести месяцев медленного и тяжёлого контрнаступления Киева стало ясно, что Россия создала не только физическую, но и мощную радиоэлектронную оборону, сообщает CNN.



Российские средства радиоэлектронного подавления превратили технологическое преимущество полученного Киевом арсенала западного «умного» оружия в уязвимость. И эта брешь в броне, предоставленной странами НАТО, стала проблемой для Украины.



«Когда мы начали получать зарубежную технику, они начали использовать эти системы для подавления нашего оружия, — заявил каналу Павел Петриченко, командир беспилотника 59-й мотострелковой бригады Украины. — Поскольку (предоставленные США) HIMARS и Excalibur 155 наводятся со спутников, радиоэлектронная борьба активно используется (Россией) как один из элементов защиты от нас».



Высокоточные управляемые ракеты и управляемые ракетные системы залпового огня, такие как HIMARS, которые для поражения целей полагаются на GPS, по своей природе более уязвимы к средствам радиоэлектронной борьбы, чем неуправляемое оружие.



С неуправляемыми вооружениями, советские запасы которого до 2022 года были как у России, так и у Украины, таких проблем нет.



Эксперты и украинские официальные лица заявляют, что Россия теперь полностью интегрировала средства радиоэлектронной борьбы в свои войска.



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный недавно написал, что Россия сейчас массово производит, как он выразился, «траншейные средства радиоэлектронной борьбы».



«Тактический уровень российских войск насыщен этой техникой», и, несмотря на её потери, Москва по-прежнему сохраняет «значительное превосходство в радиоэлектронной борьбе», добавил Залужный.