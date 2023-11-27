ABC: «русских недооценили» — военные ВСУ рассказали о причинах провала украинского контрнаступления

Несмотря на все ожидания, контрнаступление Киева застопорилось, не принеся никаких значительных результатов, сообщает австралийский ABC News. В интервью каналу военные ВСУ рассказали о причинах этого провала и о возможных последствиях для Киева нынешней тупиковой ситуации.

На востоке Украины идёт ожесточённая борьба, ведутся упорные бои. Между тем на юге прогресс заключается в борьбе за каждый метр. Лето должно было принести Украине серьёзные успехи. Но через несколько дней после начала контрнаступления оно пришло в беспорядок.



НИКОЛАЙ МЕЛЬНИК, командир 4-й роты 47-й бригады: Было корпусное планирование, на котором я присутствовал. И у них была идеальная картина, согласно которой мы в первый день проходим 15 километров. Но во время боя стало ясно, что мы физически не можем продвинуться дальше, чем на 1 километр.



Будучи командиром на линии фронта, Николай Мельник видел, как всё это разворачивалось. По его словам, военное планирование было некорректным, а русских при этом недооценили.



НИКОЛАЙ МЕЛЬНИК: Вся стратегия заключалась в том, что враг увидит нас, испугается и начнёт отступать. Минных полей было больше, чем у нас на картах. Были и засады с противотанковыми управляемыми ракетами, которые мы предвидели.



Лейтенант Мельник потерял ногу в этом ожесточённом бою — и теперь он проходит реабилитацию. Он надеется в скором времени вернуться на службу на ножном протезе.



На контрнаступление Украины возлагались большие надежды. Цель заключалась в том, чтобы продвинуться к занятому (Россией. — ИноТВ) городу Мелитополю, перерезав российские линии поставок и предоставив украинским силам прямую дорогу на Крым.



Но после нескольких месяцев сражений южная линия фронта сдвинулась где-то на 15 километров. У этих военных из 117-й бригады передышка от фронта. Отец и сын, Евгений и Артур, служат вместе почти два года.



По их словам, медленные поставки западных вооружений предоставили России чересчур много времени для выстраивания их оборонительных линий.



ЕВГЕНИЙ, военнослужащий 117-й бригады ВСУ: Созданные ими минные поля и имеющиеся у них сейчас структуры очень серьёзны. Когда мы проникли во вражеские позиции, их блиндажи были перекрыты рельсами, а затем укреплены бетоном.



Многие военные из 117-й бригады пришли из гражданского населения. Среди них есть даже преподаватель истории.



АЛЕКСАНДР, военнослужащий 117-й бригады ВСУ: Бывает время изучать историю, а бывает время её творить.



Глава ВСУ признал, что этот конфликт зашёл в тупик. Александр с этим согласен.



АЛЕКСАНДР: Это информационная война, война дронов. Они видят всё, что мы делаем. А мы пытаемся увидеть, что делают они. Поломать это невозможно.



СТИВ КЭННЭЙН, корреспондент ABC News (Australia): На фоне застопоривающегося контрнаступления и неопределённости по поводу будущей военной помощи США идут разговоры о том, что на Украину скоро будут давить, вынуждая её вступить в мирные переговоры с Россией. Но из-за того, что почти 20 процентов его страны заняты, президент Зеленский не настроен вести переговоры. И нет никаких указаний на то, что президент Путин хочет мира.



Жизнь в Киеве бесконечно далека от линий фронта. Но из-за возросших в результате контрнаступления потерь ещё больше гражданских отправятся вскоре из столицы сражаться. Смелости и патриотизма может быть недостаточно, чтобы победить в этой борьбе.



НИКОЛАЙ МЕЛЬНИК: У них больше танков, больше военной техники, больше авиации, больше мин, больше людей. Мы можем создавать всё что захотим. Но наш героизм рано или поздно закончится, поскольку у нас кончатся люди.



Отрезвляющая оценка на фоне того, как страна готовится к очередной зиме в состоянии конфликта.

Стив Кэннэйн. ABC News. Южная Украина.



Дата публикации 26 ноября 2023 года.