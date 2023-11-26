FR: двойные стандарты — отождествляя Израиль и Украину, США только подрывают свой моральный авторитет

Президент США Джо Байден не раз сравнивал нападение ХАМАС на Израиль с боевыми действиями России на Украине, пишет Frankfurter Rundschau. Но по мере роста числа жертв среди гражданских в Газе в результате акции отмщения Тель-Авива, эти отождествления только очевиднее обличают лицемерие Вашингтона и подрывают его моральный авторитет. Американцам всё труднее отстаивать позицию, что на Украине идёт не опосредованная война, а борьба за ценности и мировой порядок.

Президент США Джо Байден нередко сравнивает нападение России на Украину с атакой ХАМАС на Израиль, но по мере увеличения числа жертв среди палестинцев в результате операции отмщения Тель-Авива подобные параллели звучат всё менее убедительно, пишет Frankfurter Rundschau. Обвинения, озвученные главой Белого дома в адрес российского президента Владимира Путина, отскакивают обратно и подрывают не только его собственный моральный авторитет, но и международную солидарность с Киевом.

По-видимому, тесно связывая Украину с Израилем, Байден хочет использовать один политический призыв, чтобы усилить другой. А именно воспользоваться той решимостью и сплочённостью, которую американские политики продемонстрировали в поддержке Израиля, чтобы подстегнуть угасающий энтузиазм по выделению Киеву дополнительной финансовой помощи.

Но это дало обратный эффект, продолжает издание. Попытки сравнивать два этих конфликта лишь вскрыли лицемерие и двойные стандарты администрации Белого дома. А также напомнили миру о в целом двойственном отношении США к военным преступлениям, о чём, в свою очередь, свидетельствует и нежелание американцев признавать юрисдикцию Международного уголовного суда.

Теперь же непоследовательность США может подорвать столь важную для украинцев убеждённость мира в том, что своими действиями Путин нарушает не только территориальные, но и моральные границы. Самому же главе Кремля остаётся только радоваться, так как двойные стандарты американцев подтверждают его заявления о том, что Вашингтон всего лишь использует этические стандарты как оружие в пропагандистской войне.

При этом администрация Байдена не ограничилась обвинениями в военных преступлениях в адрес одной только России. В США намекнули, что страны, которые поставляют Москве оружие, используемое потом против Украины, также станут объектами судебного преследования с их стороны. Американцы утверждают, что их моральный авторитет базируется на неприятии определённых видов насилия, а именно уничтожения гражданской инфраструктуры и убийства гражданских с помощью бомб и ракет. «Если это так, то, по-видимому, сейчас фундамент морального авторитета американцев сильно расшатался», — констатирует издание.

В результате израильских авиаударов по Газе гражданские умирают каждый день. По логике самих США, они, как поставщик военной помощи Тель-Авиву, должны взять на себя ответственность за эти военные преступления. Но, судя по всему, Вашингтон не собирается придерживаться собственных моральных стандартов. К тому же нет и никаких признаков того, что поддержка Тель-Авива даёт американцам возможность влиять на ход боевых действий и сдерживать израильтян ради спасения палестинцев. Так что все эти рассуждения больше похожи на самообман.

Своими сравнениями Байден не сделал никакого одолжения и самим украинцам. Ведь они бы предпочли, чтобы вместо разговоров про палестино-израильский конфликт он больше внимания уделял их проблемам. Боевые действия в Газе и так вытеснили украинский конфликт из заголовков западных СМИ, да и к тому же сместили его на более низкие позиции в списке приоритетов многих союзников. Ситуация на Украине — это «кровавый пат». В связи с этим демократам всё тяжелее отстаивать позицию, что там речь идёт не об опосредованной войне блоков, а о реальной борьбе за ценности и международный порядок.