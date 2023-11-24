Макгрегор: если Россия вступит в ближневосточный конфликт, США и Израиль окажутся бессильны

Призывая стороны израильского конфликта к прекращению огня, Путин даёт Вашингтону однозначное послание: если США втянут в войну Иран и Турцию, Россия не станет стоять в стороне. Так объяснил позицию президента полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom. Израиль и США не осознают, насколько всё серьёзно, и не понимают, что, если эта война распространится, Америка ничего не сможет сделать.

Тем временем президент Путин выступил перед группой лидеров стран БРИКС и религиозных лидеров и заявил, что осуждает коллективное наказание. Итак, президент России Владимир Путин в беседе с президентом ЮАР.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент РФ: Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта. И ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона.

Насколько значимо то, что Владимир Путин, находясь на пороге триумфа на Украине, высказывается по поводу этой ситуации, в её самый напряжённый момент?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Нас это не должно удивлять. Мы сделали всё возможное, чтобы превратить Россию в непримиримого врага США. Мы выливали вёдра грязи и оскорблений на голову Путина, осуждали его как преступника, описывали его такими выражениями, которые я не стал бы использовать даже по отношению к своей тёще.

Суть заключается в том, что он посылает очередное сообщение — и правильно делает. Он говорит: «Слушайте, так конфликт сдержать не удастся, вы идёте по пути эскалации». Путин ведь находится в контакте с Эрдоганом, Раиси, Насруллой, Асадом, королём Иордании, генералом ас-Сиси — со всеми главными героями этой драмы. Поэтому он осознаёт, насколько всё серьёзно.

Это мы отказываемся относиться к этому так серьёзно, как следовало бы. И это меня беспокоит в отношении израильского конфликта. Израильтяне не воспринимают это всерьёз. Они думают, что у них есть мы и что мы можем остановить что угодно. Но мы не можем остановить ничего. Другими словами, если ситуация выйдет из-под контроля, мы будем ограничены в своих действиях. Израильтяне, похоже, этого не понимают, а американский народ, как мне кажется, вообще не в курсе происходящего.

Так что он действительно обращается к Вашингтону и пытается сказать: «Послушайте, это очень опасно». И, кстати, из этого можно сделать вывод, что он будет поддерживать Иран и, возможно, Турцию и другие страны региона, если они будут втянуты в конфликт с Израилем и США.

Полковник, что означает «поддерживать» — пиар-заявления или военная помощь?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Я полагаю, что это подразумевает военную силу — точно так же, как мы в военном плане поддерживаем Израиль. И я думаю, что нам стоит принять это во внимание. Путин не будет воспринимать это как возможность, но он не позволит нам уничтожить Иран, он не будет стоять в стороне и позволять Турции терпеть побои, если обе эти страны окажутся втянуты в конфликт с Израилем.

Дата выхода в эфир 23 ноября 2023 года.