ZDF о саммите G20: исторический момент — Путин возвращается на международную сцену

Глава Кремля Владимир Путин впервые с начала боевых действий на Украине выступил на саммите G20, сообщает ZDF. И это событие имеет историческое значение. По-видимому, российский президент вновь готов вернуться на международную арену. И у него есть для этого все основания, ведь украинское контрнаступление провалилось, а сам он смог укрепить свои внутриполитические позиции и стабилизировать экономику в стране.

С начала боевых действий на Украине глава Кремля Владимир Путин впервые выступил на саммите G20, сообщает ZDF. Обошлось без рукопожатий, красных ковров и коллективных фотографий, так как участие в мероприятии он принял виртуально, — но всё равно это имело историческое значение.

В этот раз он говорил в более умеренном тоне, чем раньше, рассказывает немецкий телеканал. Он вёл себя как наиболее опытный государственный деятель, выражал большое беспокойство по поводу того, как развивается ситуация с безопасностью в мире. Говорил о проблемах с глобальной экономикой и объявил о готовности России предпринять большие шаги в сфере защиты климата.

Владимир Путин вновь готов к выступлениям на «большой сцене», констатирует ZDF. И у него есть для этого все основания. Он может чувствовать себя комфортно в этой роли, потому что украинское контрнаступление провалилось. К тому же глава Кремля смог укрепить свои внутриполитические позиции и стабилизировать экономическую ситуацию в стране.

То, что, несмотря на боевые действия, он уверенно чувствует себя на дипломатическом паркете, поможет ему и в предстоящих президентских выборах, продолжает ZDF. По-видимому, возможность выступить была подарком Путину со стороны Индии, организатора саммита, так как Нью-Дели сейчас покупает у Москвы огромное количество нефти и газа по выгодным ценам.

Во время своего выступления российский президент также подчеркнул, что его страна всегда была готова к мирным переговорам с Украиной, но Киев сам отказывался от диалога. Вопрос, однако, заключается в том, что может послужить основанием для таких переговоров. Отказываться от занятых территорий Москва не собирается. Также, скорее всего, Кремль не пустит Украину в ЕС и НАТО. Поэтому диалог на данный момент маловероятен. Нынешняя ситуация Путина вполне устраивает. К тому же в будущем он собирается чаще принимать участие в подобных саммитах. В перспективе, возможно, уже и физически, а не виртуально.