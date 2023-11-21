LCI: «звёзды сошлись» — французский журналист посетовал на благоприятную для Путина международную обстановку

Владимир Путин «заключил договор с провидением», которое обеспечило российскому лидеру идеальное стечение обстоятельств на международной арене, заявил в эфире телеканала LCI французский журналист Галаге Фенвик. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке и председательство Индии в «Большой двадцатке» служат интересам России. Для союзников Киева это крайне тяжёлый момент, констатирует эксперт.

ГАЛАГЕ ФЕНВИК: журналист, специалист по международным отношениям: Мне кажется, он, если позволите, заключил договор с провидением, которое выделило ему несколько месяцев, когда звёзды идеальным образом сошлись. При этом не факт, что Путин может влиять на эти обстоятельства, но все они развиваются в нужном ему направлении.

Путин не провоцировал войну между ХАМАС и Израилем, но она служит его интересам, как в информационном поле, так и на поле боя. Как только что прекрасно объяснил Тьерри, это одновременное переключения внимания и материальных ресурсов (с Украины на Израиль. — ИноТВ).

Путин не мог предположить, насколько полезным окажется тот факт, что именно Индия станет хозяйкой грядущего саммита «Большой двадцатки». Ведь стоит напомнить о позиции Индии, которую глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар обозначил понятием «многосоюзность».

То есть это такой «Катар на максималках». Они ведут диалог со всеми, занимают противоречащие друг другу позиции и даже официально входят в состав противоборствующих групп. Речь идёт о группах, интересы которых расходятся.

Но нравится вам это или нет, это самая густонаселённая страна мира с бурно развивающейся экономикой. Если она хочет покупать российские нефть и газ, она покупает российские нефть и газ. Она может воевать с Китаем и в то же время приходить с ним к соглашению по вопросам региональной и — шире — континентальной безопасности.

Итак, у Владимира Путина улыбка на лице. Я бы даже сказал, что он переживает сейчас самый острый момент, он прямо-таки ходит по воде сейчас. Посмотрите, какой у него игривый, весёлый тон. Дела идут в нужном ему направлении. Это крайне тяжёлый момент для нас как страны — союзницы Украины.

Дата выхода в эфир 20 ноября 2023 года.