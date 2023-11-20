В интервью подкасту сатирика Билла Мара американский режиссёр Оливер Стоун вновь выступил с защитой России. Он заявил, что после прихода к власти Владимир Путин не только усилил страну, которая была разорена в 90-е, но и вернул ей достоинство и уважение, сообщает портал MovieWeb.

В интервью подкасту сатирика Билла Мара американский режиссёр Оливер Стоун вновь выступил с защитой России. Он рассказал, как приход к власти Владимира Путина привёл к значительным изменениям в стране, сообщает портал MovieWeb.

«Россия была разорена. С ней было покончено. Люди умирали. Мужчины умирали на 10 лет раньше, женщины умирали на семь лет раньше. Ожидаемая продолжительность жизни была чудовищной. Люди радовались, когда Путин вновь поставил страну на ноги. Он позволил многим вырваться из бедности. Он вернул им достоинство и уважение с 2000 года по сегодняшний день», — отметил автор фильмов «Джон Ф. Кеннеди: выстрелы в Далласе», «Рождённый четвёртого июля» и «Сноуден».

«Это не соответствует нашим целям, [американцы] не хотят, чтобы Россия снова встала на ноги. Мы не хотим независимой России, мы хотим лишить её суверенитета, чтобы зайти на Евразийский континент, который очень богат, как и Россия, которая располагает огромным количеством природных ресурсов», — подчеркнул режиссёр.

Стоун также затронул тему конфликта на Украине. Он напомнил о работе американских биолабораторий на территории страны и намекнул, что их деятельность могла быть связана со вспышкой коронавируса COVID-19.

Кроме того, режиссёр вступился за Дональда Трампа. Он высказал сомнение, что существуют какие-либо доказательства того, что экс-президент США действительно проиграл на выборах 2020 года, обращает внимание MovieWeb.