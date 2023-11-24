Лондонский стадион «Уэмбли» больше не будут подсвечивать для выражения солидарности с другими странами в связи с происходящими в них политическими событиями или катастрофами, передаёт Sky News. Футбольная ассоциация Англии изменила правила, и теперь допускается исключительно подсветка, связанная напрямую с использованием стадиона в качестве спортивного и развлекательного объекта. Таким образом функционеры организации больше не будут заниматься оценкой порой непростых геополитических ситуаций.
В результате пересмотра правил Футбольной ассоциации Англии арку стадиона «Уэмбли» больше не будут подсвечивать в знак солидарности со странами, пострадавшими от террористических атак и стихийных бедствий. Теперь допускается подсветка, исключительно связанная напрямую с использованием стадиона в качестве спортивного и развлекательного объекта, сообщает Sky News.
Такое решение последовало вслед за критикой того, что после зверств ХАМАС в Израиле достопримечательность не была подсвечена в цвета израильского флага. За прошедшие годы арка «Уэмбли» подсвечивалась цветами флагов Франции, Турции и Украины.
Однако на фоне конфликта на Ближнем Востоке и всплеска пропалестинских настроений в Англии и в среде любителей футбола спортивная организация предпочла не демонстрировать солидарность с Израилем на известном стадионе Лондона.
Как отмечается в статье, запрет коснётся и поддержки кампаний по инклюзивности и многообразию с использованием флага ЛГБТ. Таким образом, Футбольная ассоциация больше не будет заниматься оценкой порой непростых геополитических ситуаций.
Тем не менее будет допускаться подсветка в качестве памятного знака после смерти известного национального деятеля — игрока сборной Англии или же правящего монарха, завершает Sky News.
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