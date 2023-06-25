FAZ: в Германии потребовали убрать нацистскую символику с общественных зданий

04:17
Мадуро: Россия и Путин одержали победу над мятежом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президент России Владимир Путин пресёк попытку устроить гражданскую войну в стране.
04:05
American Greatness: растущие потребности ВСУ в оружии ударили по влиянию США в мире
Постоянно растущие потребности армии Украины по поставкам оружия нанесли удар по обороноспособности США и их влиянию в мире, заявил обозреватель American Greatness Виктор Дэвис Хэнсон.
03:51
В Приморье трое детей пропали на реке
В Яковлевском районе Приморского края разыскивают трёх детей, которые ушли на реку и не вернулись, сообщает региональное УМВД России.
03:41
Бриг «Россия» прошёл в акватории Невы в ходе праздника «Алые паруса»
Бриг «Россия» с алыми парусами прошёл в акватории Невы в ходе праздника выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.
03:29
Трюдо обсудил с министрами ситуацию в России
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел совещание с ключевыми министрами кабмина по ситуации в России.
03:12
РИА Новости: БМП-3Ф для морпехов модернизируют с учётом опыта спецоперации
Российские боевые машины пехоты БМП-3Ф, предназначенные для морской пехоты, модернизируют с учётом их применения в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба «Высокоточных комплексов».
03:03
Блинкен обсудил ситуацию в России с главой МИД Польши
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Польши Збигневом Рау ситуацию в России.
02:50
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Взрыв произошёл в ночь на воскресенье, 25 июня, в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинское издание «Общественное».
02:39
«Грозный»: из Чечни направлены три тысячи бойцов для обеспечения безопасности Москвы
Три тысячи бойцов элитных подразделений направлены в Москву из Чечни для обеспечения безопасности столицы, сообщает чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный».
02:25
Песков: Лукашенко стал посредником, так как много лет знает Пригожина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил свою роль посредника, так как давно знаком с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
02:13
МЧС сообщило о ликвидации пожара на нефтебазе в Воронеже
Пожар на нефтебазе в Воронеже, где ранее произошла разгерметизация резервуара с авиатопливом, ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Воронежской области.
02:03
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в центральной части Сахалина, сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
01:50
В нескольких регионах Чили объявлен режим ЧС из-за наводнений
Правительство Чили ввело режим чрезвычайной ситуации в нескольких регионах страны по причине наводнений.
01:35
Нетаньяху назвал события в России её внутренним делом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам оперативного совещания назвал события в России её внутренним делом.
01:26
Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил события в России с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
01:11
Росавтодор сообщил о снятии всех ранее введённых на трассах ограничений
Все ограничения на трассах сняты, сообщает пресс-служба Росавтодора.
01:10
Селиваненко — о выходе Рублёва в финал турнира в Галле: Андрей действовал очень чётко
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко считает, что Андрей Рублёв в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Галле (Германия) одержал отличную победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом.
01:03
В США вагоны с нефтепродуктами упали в реку при железнодорожной аварии
Несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку в американском штате Монтана, когда под грузовым составом обвалился железнодорожный мост, сообщают местные власти.
00:55
Глава Чечни Кадыров: ради личных амбиций Пригожин «наплевал» на любовь к Отчизне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин забыл о любви к Родине в угоду личным амбициям.
00:54
Носков: в новом сезоне РПЛ точно хотел бы пробиться в основу ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Егор Носков дал понять, что уже готов серьёзно конкурировать за место в основном составе армейской команды.
00:45
Осинькин — об итогах жеребьёвки Кубка России: с «Зенитом» всегда интересно играть
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает петербургский «Зенит» главным фаворитом Кубка России по футболу сезона-2023/24.
00:42
Рогов: линия фронта в Запорожской области стабильна
Линия фронта в Запорожской области по-прежнему стабильна, ВСУ не продвинулись дальше серой зоны, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
00:40
Кремлёв: руководство МОК замешано в финансовых махинациях
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв считает безосновательными обвинения Международного олимпийского комитета (МОК) в финансовых махинациях.
00:35
Кремлёв назвал главу МОК Баха аферистом высшей пробы
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв считает главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха бесчестным человеком.
00:32
Губернатор Голубев: колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону
Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
00:27
В Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса»
Традиционный праздник выпускников «Алые паруса» начался на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщает РБК.
00:21
Попов: у Дзюбы нет нужных качеств, чтобы продолжать играть в основе «Локомотива»
Бывший защитник казанского «Рубина» Алексей Попов считает, что нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба не может в своём возрасте играть на высоком уровне в Российской премьер-лиге (РПЛ).
00:15
Песков: Путин гарантирует Пригожину возможность уехать в Белоруссию
Президент России Владимир Путин гарантирует основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину возможность уехать в Белоруссию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
00:10
Кудряшов заявил, что продолжает выступать из-за того, что ему нравится боксировать
Российский боксёр Дмитрий Кудряшов рассказал, почему не стал окончательно завершать профессиональную карьеру.
00:03
Пушилин заявил об успехах ВС России на Краснолиманском направлении
Российские войска добились успехов на Краснолиманском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
23:58
Танк ЧВК «Вагнер» выехал из ворот цирка в Ростове-на-Дону
Танк бойцов ЧВК «Вагнер», который якобы застрял в воротах цирка в Ростове-на-Дону, смог выехать за пределы его территории.
23:51
Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны четырёх регионов, выезд свободен
Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны четырёх регионов: Краснодарского и Ставропольского краёв, Волгоградской и Воронежской областей. При этом выезд из Ростовской области свободен.
23:48
Тихонов: никакой принципиальности в противостоянии «Спартака» с «Динамо» нет
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов не считает столичное «Динамо» серьёзным соперником на групповой стадии Кубка России по футболу сезона-2023/24.
23:43
Медведев: Вендел присоединится к «Зениту» в ближайшее время
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал понять, что бразильский полузащитник Вендел прибудет в расположение петербургской команды согласно с обговорёнными сроками.
23:42
«Аэрофлот» предложил без доплат обменять билеты пассажирам из Ростова-на-Дону и Воронежа
Пассажиры «Аэрофлота» из Ростова-на-Дону и Воронежа могут без доплат поменять дату вылета билетов в Сочи, Минеральные Воды, Ставрополь и Волгоград.
23:38
Военкор RT: основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону
Военкор RT Илья Васюнин сообщил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин покинул штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.
23:29
Орлов: Сперцян намного ярче Захаряна по умению играть в футбол
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян скоро точно перейдёт в один из клубов Западной Европы.
23:26
В Кремле сообщили, что режим КТО отменят в самое ближайшее время
В Кремле сообщили, что режим контртеррористической операции (КТО) там, где он был введён, отменят в самое ближайшее время.
23:25
Пушилин заявил, что изменений ситуации в Артёмовске и по флангам города нет
Украинские военные продолжили обстреливать Артёмовск, но ситуация в городе и на флангах осталась без изменений.
23:19
Фигуристы из США сделали фото с пустыми коробками от медалей в ожидании вердикта Валиевой
Золотой призёр командного чемпионата мира по фигурному катанию американец Винсент Чжоу считает, что решение по делу Камилы Валиевой неоправданно сильно затянулось на долгий срок.
23:15
Песков: ситуация с мятежом не повлияет на ход специальной военной операции
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с попыткой вооружённого мятежа не повлияет на ход специальной военной операции (СВО).
23:13
Песков заявил, что посреднические усилия Лукашенко помогли избежать кровопролития
Посреднические усилия президента Белоруссии Александра Лукашенко помогли избежать кровопролития и столкновений с непредсказуемыми результатами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
23:06
Песков: бойцы «Вагнера», не участвовавшие в мятеже, могут подписать контракты с Минобороны
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что часть бойцов ЧВК «Вагнер», не участвовавших в попытке вооружённого мятежа, по желанию может подписать контракты с Минобороны России.
23:01
Вратарь «Рубина» Дюпин: на душе радость и бабочки в животе после возвращения в РПЛ
Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин признался, что очень счастлив возвращению в элитный дивизион чемпионата России по футболу.
23:00
Песков: власти не будут преследовать бойцов ЧВК «Вагнер» в связи с их заслугами на фронте
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не будут преследовать бойцов ЧВК «Вагнер» в связи с их заслугами на фронте.
22:54
Песков: уголовное дело против Пригожина будет прекращено, он уйдёт в Белоруссию
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено, он «уйдёт в Белоруссию».
22:48
Булыкин: у «Локомотива» группа в Кубке России полегче, чем у «Динамо»
Бывший форвард московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что железнодорожникам повезло с жеребьёвкой Кубка России по футболу сезона-2023/24.
22:34
Inside the Games: Европейская конфедерация фехтования отстранила россиян
Спортсмены из России и Белоруссии не смогут в ближайшее время принимать участие в соревнованиях под эгидой Европейской конфедерации фехтования (EFC).
22:34
Военкор RT: первые машины ЧВК «Вагнер» уезжают из Ростова-на-Дону
Военкор RT Илья Васюнин сообщил, что первые машины ЧВК «Вагнер» уезжают из Ростова-на-Дону.
22:30
Губернатор сообщил о пожаре на предприятии в Шебекине после атаки беспилотника
Возгорание на одном из промышленных предприятий в городе Шебекине Белгородской области произошло после атаки беспилотника. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков.