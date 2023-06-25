FAZ: в Германии потребовали убрать нацистскую символику с общественных зданий

На исторических зданиях в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц всё ещё можно увидеть имперского орла — один из символов эпохи национал-социализма, пишет Frankfurter Allgemeine. Аналогичная картина наблюдается и в Баден-Вюртемберге. Депутаты земельного парламента заявляют, что национал-социалистической символике не место на общественных зданиях, и требуют её полного уничтожения.

По официальной информации, в Гессене больше не осталось нацистской символики на зданиях — в отличие от соседних федеральных земель Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг. «Что касается объектов, находящихся в собственности Земельного управления по строительству и недвижимости Гессена, нет никаких сведений о том, что на зданиях в настоящее время всё ещё сохранились символы или надписи эпохи национал-социализма», — заявил представитель ведомства Александр Хоффман-Гласснек, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Как отмечает издание, нацистский режим в Германии пал 78 лет назад. «Конечно, в распоряжении Земельного управления по строительству и недвижимости Гессена находятся различные объекты с долгой историей, которая включает в себя и использование в эпоху национал-социализма. Любые ранее присутствовавшие символы или надписи того времени, как правило, уничтожаются», — добавил Хоффман-Гласснек.

По данным земельного министерства финансов, в Рейнланд-Пфальце, напротив, нацистская символика всё ещё присутствует на трёх учреждениях: имперский орёл на здании окружного суда в Бингене, фигура орла на здании налоговой службы в Альцае и статуя, которую точно нельзя отнести к эпохе нацизма, на сервисном центре налоговой службы в Майнце.

Министерство финансов Баден-Вюртемберга также упоминает нацистскую символику на трёх учреждениях: имперского орла на налоговой службе в Ульме и на ратуше в Маульбронне, а также надпись «Dem ewigen Deutschtum» на здании учёного совета Фрайбургского университета имени Альберта и Людвига. Мартин Ривуар, член парламента Баден-Вюртемберга от СДПГ, требует полного уничтожения подобной символики: «Национал-социалистическим символам не место на общественных зданиях», — передаёт его слова Frankfurter Allgemeine.