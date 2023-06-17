Forbes: Германия выплатит дополнительные $1,4 млрд жертвам холокоста

Германия приняла решение о выплате дополнительных $1,4 млрд пережившим холокост. Программа ежегодных выплат продлена до 2027 года и затронет около 128 тыс. человек по всему миру. По данным Forbes, большая часть этой суммы пойдёт на обеспечение ухода за престарелыми людьми и помощи им.

Германия приняла решение о выплате дополнительных $1,4 млрд жертвам холокоста по всему миру. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на «Конференцию по материальным претензиям евреев к Германии». Эта некоммерческая организация базируется в Нью-Йорке и работает над обеспечением реституции и компенсации евреям, пострадавшим от нацистов.

Как пишет издание, эта цифра была согласована с Министерством финансов Германии. В эту сумму включена прямая компенсация выжившим, оплата служб социального обеспечения и дальнейшее финансирование просвещения по вопросам холокоста.

В первую очередь деньги будут направлены на обеспечение ухода за престарелыми людьми, пережившими холокост, и помощи им. На это отводится большая часть денег, $888,9 млн. Из них $105,2 млн — на удовлетворение «возросших потребностей стареющей группы».

Кроме того, $175 млн будут направлены на увеличение символических единовременных выплат за счёт дополнительных средств из Фонда помощи нуждающимся. Эта организация работала в течение трёх лет во время пандемии коронавируса и изначально должна была завершить свою работу к декабрю 2023 года.

По данным Forbes, программа ежегодных выплат продлена до 2027 года и затронет более 128 тыс. человек по всему миру. По подсчётам организации, предусмотрены выплаты около $1356 на человека в 2024 году, $1411 — в 2025 году, $1465 — в 2026-м и $1519 — в 2027 году.

«С каждым годом эти переговоры становятся всё более важными, поскольку последнее поколение переживших холокост стареет и их потребности возрастают», — цитирует издание Грега Шнайдера, исполнительного вице-президента организации. «Любые переговоры — это почти последняя возможность убедиться, что выжившие в холокосте получат хоть какую-то часть справедливости и шанс сохранить достоинство, которое у них отняли в юности. Этого никогда не будет достаточно, пока последний выживший не сделает свой последний вздох».

Forbes напоминает, что немецкое правительство начало делать индивидуальные выплаты пострадавшим от нацистов ещё в 1952 году. В общей сложности сумма выплат составляет $90 млрд.